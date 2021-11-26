Непобежденный британский боксер-профессионал хочет провести бой с женщиной

По словам британца, он хочет встретиться на ринге с женщиной. Для такого поединка, по мнению Фьюри, подойдет соотечественница и обладатель титула WBO среди женщин, Саванна Маршалл. Боксер отметил, что спортсменка высокая и красивая, поэтому такой бой будет хорошо смотреться по телевизору.

Фьюри также заявил, что хочет подраться с украинцем Александром Усиком, который владеет поясами по четырем престижным версиям в тяжелом весе. После этого, по мнению британца, Саванна Маршалл сможет подраться за все пояса с победителем.

Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В его активе 31 победа в 32 боях. Еще одна встреча завершилась ничьей.