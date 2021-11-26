26.11.2021, 21:30
Олимпийская чемпионка по гимнастике восхитила фанатов новым откровенным снимком(1)
Фото: скриншот из видео
В Instagram олимпийской чемпионки-2012 по художественной гимнастике Каролины Севастьяновой появилось новое фото в бикини.
Гимнастка выложила откровенный снимок собственноого отражения в зеркале.
С момента публикации снимок получил более 14 тыс лайков.
"Шикарная фигура🔥🔥🔥 одна из самых красивых спортсменок!!!
Очаровательная девушка❤️🔥👏!!!
Вы Невероятная😍", — вот лишь некоторые из восхищенных комментариев поклонников.
Каролина Севастьянова родилась 25 апреля 1995 года в Киеве. С 2006 по 2012 год входила в сборную России по художественной гимнастике. Олимпийская чемпионка 2012 года в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре.