Олимпийская чемпионка по гимнастике восхитила фанатов новым откровенным снимком

Вы Невероятная😍", — вот лишь некоторые из восхищенных комментариев поклонников.

Каролина Севастьянова родилась 25 апреля 1995 года в Киеве. С 2006 по 2012 год входила в сборную России по художественной гимнастике. Олимпийская чемпионка 2012 года в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре.