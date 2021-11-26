Зеленский заявил о подготовке госпереворота в Украине, в котором замешана Россия

В подготовке путча участвует окружение олигарха Рината Ахметова, при этом бизнесмена "подставляют", заявил Зеленский, сославшись на данные спецслужб. "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украины… Это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", добавил Зеленский и пригласил олигарха в свой офис для беседы. Он также отметил, что не верит в участие Ахметова в подготовке госпереворота и в то, что он будет совершен. "Бежать из страны не буду", — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к обострению конфликта с Россией. "Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, но считаю, что сегодня происходит устрашение. Сразу хочу сказать, что из нескольких площадок СМИ действительно идет большое устрашение, что завтра будет война. Что мы должны знать: мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации", — заявил он.

Экс-глава ГУР и операция по "вагнеровцам"

Одновременно Зеленский сообщил, что экс-глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Василий Бурба ранее находился на службе в СБУ и руководил блокированием транспорта во время разгона Евромайдана. "Я его хотел уволить, когда пришел. Но его решил сохранить Петр Порошенко", — указал украинский президент. По его данным, Бурба также зарабатывал на продаже информации, о чем было известно разведслужбам.

В частности, экс-глава ГУР обнародовал секретную информацию в связи с операцией по задержанию боевиков ЧВК Вагнера. "Я считаю, что это распространение секретной информации. Это нарушение законодательства", — отметил Зеленский.

Назначение двух судей КС

Зеленский также сообщил, что накануне назначил вместо Александра Тупицкого и Александра Касминина двух новых членов Конституционного суда Украины по квоте президента. "Мы начали реформу по очищению судов", — указал он. Фамилии новых членов КС он не назвал, пишут "Украинские новины".