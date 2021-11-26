Спортивного директора московского "Локомотива" сватают в "Манчестер Юнайтед"

Как сообщают СМИ, Ральф Рангник согласился возглавить ”Манчестер Юнайтед”. Если эти сообщения окажутся правдой, то переход может стать самым громким и уникальным трансфером из России за очень долгий срок. Так как речь идет о переходе не игрока, а управленца, и не просто в Европу, а в одну из топовых команд топового чемпионата, в которой Рангник будет работать с Криштиану Роналду.