Спортивного директора московского "Локомотива" сватают в "Манчестер Юнайтед"
Одним из претендентов на пост главного тренера ”Манчестер Юнайтед” является Ральф Рангник, который в настоящее время отвечает за спортивный блок московского ”Локомотива”.
Как сообщают СМИ, Ральф Рангник согласился возглавить ”Манчестер Юнайтед”. Если эти сообщения окажутся правдой, то переход может стать самым громким и уникальным трансфером из России за очень долгий срок. Так как речь идет о переходе не игрока, а управленца, и не просто в Европу, а в одну из топовых команд топового чемпионата, в которой Рангник будет работать с Криштиану Роналду.
В отношении Рангника ранее уже неоднократно возникали различные слухи, в том числе про ”Ньюкасл” и ”Барселону”. Согласно публикациям в СМИ, речь идёт о переходе только Ральфа Рангника, соответственно, его команда останется в Локомотиве и продолжит работу.
Напомним, 21 ноября английский клуб объявил об уходе Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности тренера назначен его ассистент Майкл Кэррик.