Чудесное спасение: на шахте Кузбасса найден один выживший

В шахте ”Листвяжная” нашли живым одного человека, которого ранее считали погибшим, сообщило МЧС. Пострадавшего везут в больницу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В свою очередь врио главы МЧС Александр Чуприян рассказал, что найденный живым на шахте — спасатель, Александр Заковряшин.

Ранее в администрации Беловского городского округа, где находится ”Листвяжная”, заявили, что в шахте не осталось выживших, погибли 46 находившихся внутри шахтеров и шесть спасателей. Во время аварии пострадали 63 человека, 13 из них лечатся амбулаторно, остальные госпитализированы.

Утром 25 ноября на шахте произошла авария. В шахте находились 285 человек, 239 удалось вывести на поверхность. Предварительная причина ЧП — взрыв метана.

СК завел уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК). В отношении государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора возбуждено также уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по обеим статьям — семь лет лишения свободы.

Областная прокуратура начала проверку. Задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель и начальник участка.