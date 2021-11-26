Сборная Эстонии по баскетболу стартовала с победы в отборочном турнире чемпионата мира

Мужская сборная Эстонии (49 место в рейтинге ФИБА) по баскетболу начала новый европейский отборочный этап на чемпионат мира 2023 года с победы в Нюрнберге. Повержена сборная Германии — 66:69 — которая в мировом рейтинге ФИБА занимает 11 место.

Самым результативным в составе сборной Эстонии стали Кристиан Кулламяэ и Каспар Трейер, набравшие по 15 очков.

Следующую игру сборная Эстонии проведет дома, 28 ноября, против сборной Израиля, в "Саку-суурхалль", начало встречи в 19:00 по эстонскому времени.

Сборная Эстонии играет в D группе, где помимо Германии и Израиля, ещё находится сборная Польши.

Это будет первый чемпионат мира, который пройдёт в нескольких странах: Филиппинах, Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года