26.11.2021, 07:10
Бойца ММА арестовали за то, что он укусил своего соседа за половые органы
Фото: Scanpix
Донован Сальвато, американский боец ММА, был арестован за то, что во время драки он укусил в пах своего соседа по комнате. Об этом сообщает BJ Penn.
Как сообщил пострадавший, драка возникла из-за того, что Сальвато остановился у него, но он не являлся арендатором помещения. Боец ударил его по голове и телу, а затем укусил за половые органы через штаны.
”Доказательство, которое я буду использовать в суде — это кусок кожи, который ему удалось оторвать от моих яичек”, — заявил потерпевший.