"Агрессивное поведение Литвы задело чувства китайцев, причиненный ущерб должен быть возмещен". Посольство Китая призвало Литву исправить ошибку

"Название, в котором упоминается Тайвань, является проблемой. Мы не возражаем против неправительственных отношений — коммерческих, культурных связей, однако (…) Литва глуха к нашим просьбам", — сказал дипломат журналистам на пресс-конференции.

По его словам, этот вопрос не раз обсуждался с представителями Литвы, однако "положительного ответа" от представителей властей не поступило.

По словам Ч. Байхуа, открытие представительства с таким названием нарушило принцип "единого Китая", которого Литва обязалась придерживаться, устанавливая дипломатические отношения с Пекином.

"Мы призываем правительство Литвы признать и исправить ошибку, а также не сбрасывать со счетов волю, решимость и способности китайцев защищать территориальную целостность и национальную безопасность страны", — сказал представитель посольства.

Изменение названия — первый шаг

По его словам, агрессивное поведение Литвы задело чувства китайцев, поэтому причиненный ущерб должен быть возмещен.

"Первый и самый важный шаг — изменение названия. Это очень важно. Офис можно было бы назвать именем Тайбэя, это было бы приемлемо", — отметил поверенный в делах Китая.

"Мы также призываем литовских коллег придерживаться политики "единого Китая" и не устанавливать никаких официальных связей с властями Тайваня. Мы совершенно не имеем ничего против неправительственных коммерческих связей", — добавил он.

По словам представителя посольства, и для Китая, и для Литвы национальная безопасность является одним из приоритетов, поэтому Вильнюсу следовало бы осознавать вероятные последствия открытия тайваньского представительства.

"Политический фундамент сильно разрушен, и из-за этого пострадает немало сфер, и в политическом, и в экономическом, и в культурном смысле. Это затронет и сектор туризма", — сказал дипломат.

Китай из-за Тайваня понизил уровень дипотношений с Литвой

В связи с открытием в Вильнюсе официального представительства Тайваня Китай принял решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах.