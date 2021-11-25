"Агрессивное поведение Литвы задело чувства китайцев, причиненный ущерб должен быть возмещен". Посольство Китая призвало Литву исправить ошибку(5)
"Название, в котором упоминается Тайвань, является проблемой. Мы не возражаем против неправительственных отношений — коммерческих, культурных связей, однако (…) Литва глуха к нашим просьбам", — сказал дипломат журналистам на пресс-конференции.
По его словам, этот вопрос не раз обсуждался с представителями Литвы, однако "положительного ответа" от представителей властей не поступило.
По словам Ч. Байхуа, открытие представительства с таким названием нарушило принцип "единого Китая", которого Литва обязалась придерживаться, устанавливая дипломатические отношения с Пекином.
"Мы призываем правительство Литвы признать и исправить ошибку, а также не сбрасывать со счетов волю, решимость и способности китайцев защищать территориальную целостность и национальную безопасность страны", — сказал представитель посольства.
Изменение названия — первый шаг
По его словам, агрессивное поведение Литвы задело чувства китайцев, поэтому причиненный ущерб должен быть возмещен.
"Первый и самый важный шаг — изменение названия. Это очень важно. Офис можно было бы назвать именем Тайбэя, это было бы приемлемо", — отметил поверенный в делах Китая.
"Мы также призываем литовских коллег придерживаться политики "единого Китая" и не устанавливать никаких официальных связей с властями Тайваня. Мы совершенно не имеем ничего против неправительственных коммерческих связей", — добавил он.
По словам представителя посольства, и для Китая, и для Литвы национальная безопасность является одним из приоритетов, поэтому Вильнюсу следовало бы осознавать вероятные последствия открытия тайваньского представительства.
"Политический фундамент сильно разрушен, и из-за этого пострадает немало сфер, и в политическом, и в экономическом, и в культурном смысле. Это затронет и сектор туризма", — сказал дипломат.
Китай из-за Тайваня понизил уровень дипотношений с Литвой
В связи с открытием в Вильнюсе официального представительства Тайваня Китай принял решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах.
"Мы призываем литовскую сторону немедленно исправить свою ошибку и не недооценивать твердую решимость, волю и способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", — говорится в заявлении, опубликованном МИД Китая в воскресенье, 21 ноября.
Представительство Тайваня в Литве открылось в Вильнюсе 18 ноября. В августе Китай, после того, как власти Литвы разрешили Тайваню открыть "представительство" в стране, отозвал посла и задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для литовских предприятий.
В ответ МИД Литвы отозвал для консультаций своего посла в Китае.
Статус Тайваня
Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией, являющейся "неотъемлемой частью китайской территории". Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров, напоминает DW.
Деловые и неформальные контакты возобновились в конце 1980-х годов.
Опасаясь репрессий со стороны КНР, Тайвань обычно называет свои де-факто посольства за рубежом "представительством Тайбэя", напоминает агентство AFP. И наоборот, например, дипломатическое представительство Германии в столице Тайваня Тайбэе официально также не является посольством, а называется "Немецким институтом".
В то же время в Вильнюсе это представительство носит название "Представительский офис Тайваня в Литве", что подчеркивает претензию острова на независимость от материкового Китая, отмечает агентство AFP.
После десятилетий давления со стороны Пекина лишь немногие страны по-прежнему официально признают Тайвань государством.