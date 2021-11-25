ВИДЕО | Погранслужба Польши: 200 беженцев прорвались через границу, белорусские силовики ослепляли поляков лазерами

Мигранты бросали камни и деревянные ветви в представителей польских служб, утверждают в ведомстве. По словам погранслужбы Польши, белорусские силовики ослепляли польских пограничников лазерами и световыми вспышками.

За весь день 24 ноября, как заявили службы Польши, было совершено 375 попыток незаконного пересечения границы, двух нелегальных иммигрантов из Ирака арестовали.

Это не первый раз, когда беженцы на границе Польши и Беларуси пытаются прорваться через ограждения, отмечает "Новая газета".

Погранслужба Польши сообщила, что более 200 беженцев прорвались через границу, белорусские силовики ослепляли польских пограничников лазерами.



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Видео: погранслужба Польши pic.twitter.com/YN5id2zvuZ — Новая Газета (@novaya_gazeta) November 25, 2021

10 ноября двум крупным группам беженцев удалось проникнуть на польскую территорию. Они, по словам польских пограничников, сломали ограждения, всех впоследствии задержали.

16 ноября мигранты начали ломать заграждение на нейтральной полосе и бросать в пограничников камни. Погранслужба в ответ применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также начала разгонять мигрантов водометом.

Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси обострился с начала ноября 2021 года, когда возле пограничного пункта пропуска «Брузги-Кузница» собрались тысячи мигрантов из Ирака и Сирии с сумками и маленькими детьми. Они разбили палатки и развели костры. Беженцы пытаются прорваться в Польшу через проволочные заграждения.

16 ноября беженцев, расположившихся у польско-белорусской границы, начали отводить в транспортно-логистический центр. Организовать им там ночлег поручил Александр Лукашенко. При этом часть мигрантов предпочла остаться возле пункта пропуска в Польшу. Некоторые беженцы согласились уехать на родину.