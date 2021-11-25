Более 4700 доз: Нарвская больница заканчивает работу вакцинационного автобуса

Вакцинационный автобус начал свою работу 28 июля, и за первые четыре дня вакцину от коронавируса получили 250 человек.

Всего с начала августа в автобусе было сделано порядка 4700 доз вакцин (сюда входит небольшое количество вакцин от гриппа — 34 вакцины от гриппа).

Руководство Нарвской больницы выражает благодарность медикам, принявшим участие в проекте, а также партнерам. Больница также благодарит за сотрудничество ДК ”Ругодив”, в котором с 27 июля до 30 сентября располагался дополнительный пункт вакцинации Нарвской больницы. В ”Ругодиве” за два с небольшим месяца было сделано 3070 доз вакцины от коронавируса.

Центр вакцинации Нарвской больницы продолжит свою работу в обычном режиме, и здесь по-прежнему можно будет привиться от коронавируса, а также от гриппа и других инфекций. Центр открыт с понедельника по субботу.Телефон 35 63003. Время работы Центра вакцинации можно найти на сайте Нарвской больницы.