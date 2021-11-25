Уникальный случай в хоккее — родные братья подрались одновременно за разные команды в разных городах!

”Каролина” Андрея Свечникова, который младше брата на 4 года, проиграла новичку лиги ”Сиэтлу”, а ”Виннипег” старшего брата всухую уступил ”Коламбусу”.

Неудачный вечер браться разбавили парой хороших боев — подрались оба, но с очень разным результатом.

Евгений Свечников схлестнулся с Максом Доми из ”Коламбуса”, сыном известного в прошлом тафгая Тая Доми. Наверное, наследственность и определила результат — канадец выиграл "в одну калитку", просто ушатав Евгения.

Младший, Андрей, недавно дрался с самим Овечкиным, хоть драки и не любит. Овечкину он проиграл, а вот с Винсом Даном получилось лучше:

Но его удаление за драку привело к голу в ворота "Каролины", так что, хоть Андрей и выиграл бой, но проиграл сражение — его команда проиграла матч.