Заместитель председателя "Мемориала": Российское государство вступило в эпоху Средневековья и выживает только за счет нагнетания страха

Драматические события на польской границе отвлекли внимание эстонского общества от того, что сейчас происходит в Москве вокруг ”Мемориала”. Почему российские власти решили именно сейчас постараться ликвидировать общество ”Мемориал”?

Я думаю, что это не случайно, потому что ситуация с правами человека и гражданским обществом ухудшалась год от года. Эта ситуация имела плавную тенденцию — государство наступало на гражданское общество и предпринимало попытки ликвидировать все организации, которые существуют самостоятельно, которые сами себя создавали, которые существуют независимо от государства. Государство стремится оставить только те организации, которые финансируются Кремлем, и, таким образом, подчиняются общей государственной дисциплине.

Государство шаг за шагом наступало на ”Мемориал” и гражданское общество в целом. И когда общеполитическая ситуация в мире накаляется — это значит, что у Кремля развязаны руки внутри страны. Если Кремль устраивает провокации на каких-то границах, грозит соседнему государству — Украине — войной, хоть и не напрямую, то значит, что внутри страны тоже можно творить что угодно.