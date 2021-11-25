На шахте в Кузбассе произошло ЧП: десятки пострадавших, один погибший

”По информации Кузбасского центра медицины катастроф, в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших. 2 — в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести. 1 человек погиб”, — говорится в сообщении.

Ранее МЧС России эвакуировало 236 горняков из шахты ”Листвяжная” в Кузбассе, где произошел пожар.

Причиной задымления в шахте ”Листвяжная” в Кемеровской области стало возгорание угольной пыли. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет.

При этом ранее в Ростехнадзоре сообщали, что в шахте был зафиксирован взрыв в одном из вентиляционных штреков. По данным МЧС, всего в шахте находились 285 человек, 210 рабочих уже эвакуировали, еще 75 выходят.

В результате ЧП пострадали как минимум 40 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Всех госпитализируют. По данному факту прокуратура Кемеровской области организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.