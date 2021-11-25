ФОТО | Ждет ли Эстонию участь Польши? RusDelfi узнал, готов ли аэропорт Пскова в ближайшее время принимать беженцев

Побывавший в псковском аэропорту корреспондент RusDelfi констатирует, этот объект хоть имеет международный статус, пока не может принимать беженцев даже технически: нет таможенного контроля.

При этом местные власти форсируют события и пытаются наладить на базе международное сообщение, которого в регионе никогда не было. Впрочем, всего пару лет назад именно псковские чиновники спровоцировали кризис авиаперевозчика, который год назад стал банкротом. На данный момент здание аэропорта находится в банкротной массе и в декабре будет выставлено на торги.

Сейчас аэропорт Пскова более-менее подает признаки жизни: здание пытаются привести в порядок, но пока оно по-прежнему больше похоже на спортзал. Ремонт туалета закончился всего несколько дней назад: до этого многие годы это было помещение с отколотым кафелем и умывальниками, заткнутыми деревянными пробками.