Тихановская раскритиковала ЕС и представила стратегию борьбы с "вирусом" диктатуры в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила перед Европарламентом и раскритиковала Евросоюз за слишком мягкую политику в отношении режима Александра Лукашенко. Свою более чем 30-минутную речь она произнесла на пленарном заседании в Страсбурге в среду, 24 ноября, в полдень.

Тихановская — о репрессиях в Беларуси и мягкой реакции ЕС

Тихановская начала с напоминания о политзаключенных в ее стране: "Сейчас в Беларуси больше политических заключенных, чем депутатов в этом зале. 882 моих соотечественника признаны теми, кого посадили в тюрьму за реализацию своих основных прав". Среди них она назвала своего мужа Сергея, одного из лидеров протестов Марию Колесникову, а также главу правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого.

Около половины своего выступления Тихановская посвятила развитию событий в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года, которые Запад признал сфальсифицированными. "В 2021 году мир увидел Беларусь, активно сопротивляющуюся режиму, который становился все более жестоким. Но увидел ли мир Европу, поддерживающую нас, наши общие ценности, нашу свободу и наше достоинство?" — поинтересовалась политик.

Тихановская раз за разом критиковала ЕС за мягкую реакцию на действия властей Беларуси, в частности частые "выражения глубокой обеспокоенности". "Вы думаете, эти люди (в Беларуси. — Ред.) понимают, что мы имеем в виду, говоря о длительных бюрократических процедурах и сложной дипломатии в ЕС? Вы думаете, что заявления глубокой обеспокоенности дают им надежду и уверенность?" — отметила она.

Три меры против "вируса диктатуры" в Беларуси

Тихановская сравнила диктатуру с вирусом, против которого эффективна стратегия из трех элементов: изоляция, лечение и иммунитет. "Такую же стратегию Европа может применить для противодействия вирусу диктатуры в Беларуси", — добавила она.