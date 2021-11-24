ЛИГА ЕВРОПЫ | Московский "Спартак" неожиданно выиграл у "Наполи" и имеет хорошие шансы выйти в плей-офф

Молодой форвард "Спартака" уже на 3 минуте реализовал пенальти, назначенный за снос Промеса. На 28 минуте Соболев закрепил успех москвичей, завершив ударом головы навес Мозеса.

На 64 минуте "Наполи" ответил голом Элмаза, но на большее гостей не хватило, да и в воротах "Спартака" прекрасно играл Селихов.

Теперь ситуация группе С стала крайне запутанной. "Наполи" и "Спартак" имеют по 7 очков. У "Легии" - 6, а у "лестера" - 5. Но матч между польской и английской командой случится только завтра.

Последний матч групповой стадии Лиги Европы "Спартак" проведет на выезде в Польше 9 декабря.