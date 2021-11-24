24.11.2021, 18:41
Абрамович выиграл суд о клевете у издателя книги ”Люди Путина”
Фото: Scanpix
Как сообщает Reuters, владелец ”Челси” Роман Абрамович выиграл дело по иску о клевете, поданному к издательству HarperCollins и автору книги ”Люди Путина” Кэтрин Белтон.
В книге утверждалось, что сделка о покупке бизнесменом ”Челси” была совершена по указанию президента России Владимира Путина.
Суд Лондона постановил, что эти утверждения являются клеветой.
”Значения отрывков из книги являются порочащими честь и достоинство истца с точки зрения общего права”, — говорится в решении суда.
О том, что Абрамович купил ”Челси” по указанию Путина, заявлял российский миллиардер Сергей Пугачев. Судья Вивьен Роуз во время процесса 2018 года отметила, что эти заявления ”служат личным целям” Пугачева и в них ”невозможно поверить”.