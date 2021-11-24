Абрамович выиграл суд о клевете у издателя книги ”Люди Путина”

В книге утверждалось, что сделка о покупке бизнесменом ”Челси” была совершена по указанию президента России Владимира Путина.

”Значения отрывков из книги являются порочащими честь и достоинство истца с точки зрения общего права”, — говорится в решении суда.

О том, что Абрамович купил ”Челси” по указанию Путина, заявлял российский миллиардер Сергей Пугачев. Судья Вивьен Роуз во время процесса 2018 года отметила, что эти заявления ”служат личным целям” Пугачева и в них ”невозможно поверить”.