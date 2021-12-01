Историк рассказал, почему Петр I назвал Нарва-Йыэсуу "голодным городом"(1)
По легенде, в феврале 1704 года царь Петр I, переодевшись простолюдином, отправился в устье реки. Он планировал новую военную операцию против Нарвы и подыскивал подходящее место.
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Проголодавшись, царь попросил у рыбаков поесть, но ни на левом, ни на правом берегу реки его не накормили. Рассердившись, Петр приказал в будущем называть деревню на эстонском берегу Гунгербургом, что на немецком языке означает "голодный город", а деревушку на российском берегу — Магербургом, то есть, тощим городом.
Так они и соседствовали до 1944 года, когда произошли знаменитые бои Второй мировой войны Магербург был полностью уничтожен в ходе военных действий на линии фронта, который проходил по реке Нарове.
В то время городским головой Нарвы был знаменитый промышленник и политический деятель Адольф Ган. От его внимания не ускользнула растущая популярность маленьких деревушек на Нарвском взморье, и в 1873 году он решил выкупить поместную территорию Кюттеркулль возле рыбацкого Гунгербурга — чтобы объединить территории и создать фешенебельный курорт для богатой интеллигенции.
Этому способствовало и открытие в 1870 году Балтийской железной дороги, по которой из Петербурга до Нарвы можно было добраться за четыре часа.
Если представить себе современный Нарва-Йыэсуу, то бедная рыбацкая часть была по правую руку от улицы Я. Поска. (в прошлом Губернаторская улица). У реки лепились друг к другу маленькие домики рыбаков. Из-за скученности застройки и того, что дома были деревянные, они часто горели, например, при пожаре 1872 года пострадало 28 домов, а при пожаре 1886 года более 80 домов.
У речного порта располагалась рыночная площадь, в том же районе располагалась портовая гостиница ”Франция” названная так в честь своего владельца Виктора Леопольдовича Францена. Гостиница была весьма подозрительного вида, однако там всегда было много народа, этому способствовало близость речного порта и великолепный винный погреб с большой коллекцией вин, который содержал владелец гостиницы.
Всё, что было слева от Губернаторской улицы и было поместной территорией Кюттеркулль, которую и выкупил Ган с компаньонами и сделали из этого места фешенебельный курорт. По иронии судьбы современные дома богатых жителей курорта расположены, как раз в том районе, где раньше проживало самое бедное население Гунгербурга.
Компаньонами Гана и сооснователями прославившегося в будущем курорта стали известные местные промышленники и купцы: Филипп Пантелеев, Дмитрий Зиновьев, Павел Кочнев и Сергей Лаврецов. Если в 1873 году в Гунгербурге были лишь одиночные дачи богатых нарвитян, то уже в 1914 году здесь сдавались в аренду сотни больших (с 15 — 20 комнатами) и маленьких вилл.
Самая дорогая из них принадлежала местному купцу и владельцу кофеен Нымтаку, который брал с постояльцев 2500 рублей за сезон, и вилла никогда не пустовала.
Урусовы, Юсуповы, баронесса Притвиц, барон Рибопьер и многие другие знатные семейства обзавелись виллами в Гунгербурге. Кстати, барон Рибопьер возглавлял местный теннисный клуб (первый в Эстляндии), который появился в 1896 году.
В 1909 году в Гунгербурге было 10 теннисных кортов. В 1913 году в Гунгербургском клубе лаун-тенниса было зарегистрировано 137 членов.
Курорт Гунгербург был искусственно построен с нуля. За основу взяли планировку знаменитого английского курорта, города Брайтон, для создания знаменитого искусственного парка в центре Нарва-Йыэсуу использовали видовой состав растений, которые росли в швейцарских парках, так как они были более приспособлены для местного климата.
Искусственно был создан остров на пруду и было высажено огромное количество растений, деревьев и кустарников в самом будущем парке.
В основном на курорте строились деревянные виллы в стиле русского зодчества. Для их строительства приглашали мастеров из Мурома, Костромы, Вологды. Заказчики обычно хотели, чтобы их дома были особенными и чем-то выделялись. Так рождался местный стиль зодчества с изображением волн, птиц и лесов, вплетенных в причудливую деревянную резьбу.
К 1915 году в Гунгербурге было уже более 800 участков, которые занимали шикарные виллы, знаменитые пансионаты, санатории, доходные дома.
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