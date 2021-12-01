Историк рассказал, почему Петр I назвал Нарва-Йыэсуу "голодным городом"

По легенде, в феврале 1704 года царь Петр I, переодевшись простолюдином, отправился в устье реки. Он планировал новую военную операцию против Нарвы и подыскивал подходящее место.

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Проголодавшись, царь попросил у рыбаков поесть, но ни на левом, ни на правом берегу реки его не накормили. Рассердившись, Петр приказал в будущем называть деревню на эстонском берегу Гунгербургом, что на немецком языке означает "голодный город", а деревушку на российском берегу — Магербургом, то есть, тощим городом.

Так они и соседствовали до 1944 года, когда произошли знаменитые бои Второй мировой войны Магербург был полностью уничтожен в ходе военных действий на линии фронта, который проходил по реке Нарове.

В то время городским головой Нарвы был знаменитый промышленник и политический деятель Адольф Ган. От его внимания не ускользнула растущая популярность маленьких деревушек на Нарвском взморье, и в 1873 году он решил выкупить поместную территорию Кюттеркулль возле рыбацкого Гунгербурга — чтобы объединить территории и создать фешенебельный курорт для богатой интеллигенции.

Этому способствовало и открытие в 1870 году Балтийской железной дороги, по которой из Петербурга до Нарвы можно было добраться за четыре часа.

Если представить себе современный Нарва-Йыэсуу, то бедная рыбацкая часть была по правую руку от улицы Я. Поска. (в прошлом Губернаторская улица). У реки лепились друг к другу маленькие домики рыбаков. Из-за скученности застройки и того, что дома были деревянные, они часто горели, например, при пожаре 1872 года пострадало 28 домов, а при пожаре 1886 года более 80 домов.

У речного порта располагалась рыночная площадь, в том же районе располагалась портовая гостиница ”Франция” названная так в честь своего владельца Виктора Леопольдовича Францена. Гостиница была весьма подозрительного вида, однако там всегда было много народа, этому способствовало близость речного порта и великолепный винный погреб с большой коллекцией вин, который содержал владелец гостиницы.