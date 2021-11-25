За один комплект — 792 евро! В новый тренажерный зал Кохтла-Ярве покупают за казенные деньги сверхдорогие вешалки

В текущем году в Кохтла-Ярве примерно за 14 млн евро построили мультифункциональный спортивный центр Wiru, куда вошли бассейн и площадка для игр с мячом. Не оборудован пока еще тренажерный зал.

По словам директора центра Михаила Кастрицкого, власти Кохтла-Ярве объявили тендер по закупке для Wiru Spordikeskus инвентаря. Для гардероба планируется приобрести вешалки за 37 230 евро.

Из списка видно, что всего в планах купить 47 комплектов вешалок. В этом случае один комплект будет стоить целых 792 евро.

На вопрос издания Ärileht, почему за казенные деньги для гардероба покупаются такие дорогие вешалки, директор центра Кастрицкий ответил: "На данный момент мы являемся самым новым спортивным центром в Эстонии с современным и отвечающим международным стандартам бассейном. Мы хотим проводить в центре турниры и соревнования на высоком уровне, и для этого пловцам в центре нужен тренажерный зал. В связи с этим для покупки оснащения тренажерного зала был проведен тендер госзакупки".

"В будущем мы хотим, чтобы в центре работал еще один тренажерный зал, который бы обслуживал жителей и гостей Кохтла-Ярве. Для это уже предусмотрено выделить помещение площадью 1200 квадратных метров", — добавил директор.