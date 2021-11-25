ГАЛЕРЕЯ | Вау! "Флора" обыграла "Партизан" в Лиге конференций. Это первая победа эстонского футбола в групповых турнирах еврокубков!

Несмотря на сильный дождик в столице, поддержать "Флору" пришло много людей. "Флора" начала игру наполовину основным составом, делая акцент на национальный чемпионат. Под занавес первого тайма Миллер вывел "Флору" вперед 1:0.





Во втором тайме шанс забить был и у хозяев, не хватило точности. И у гостей было несколько опасных ударов, выручал Игонен. В последние минуты игры гости устроили штурм ворот "Флоры", но успеха это не принесло. "Флора" одерживает первую историческую победу в еврокубках и сохраняет шансы на выход из группы.

--------------------

У "Флоры" наступает решающий отрезок сезона. Столичная команда провела много игр в еврокубках, вследствие чего некоторые матчи в чемпионате Эстонии были перенесены. Начиная с 20 ноября прошлогодний чемпион Эстонии проводит по две игры в неделю вплоть до конца сезона, 12 декабря. Впереди последняя домашняя игра перед своими болельщиками, которых будет много (все билеты проданы). В национальном чемпионате на кону чемпионство, для которого кровь из носу нужно побеждать у крепкого "Пайде" и в двух подряд таллинских дерби против "Левадии".

В целом, сезон для "Флоры" можно назвать удачным. Впервые в истории вышли в еврокубки, где занимают 3 место, с 2 очками в активе, ну и борьба за чемпионство до последнего тура.

27-кратный чемпион Сербии успешно стартовал в своем чемпионате, где после 17 туров занимает первое место. На счету "Партизана" 15 побед и два мирных исхода, которые принесли 47 очков и шесть пунктов отрыва от ближайшего преследователя.

В Лиге конференций подопечные Александра Станоевича после четырех туров дважды одержали победу и по разу сыграли в ничью и проиграли, что в сумме принесло семь баллов. Для почти гарантированного выхода в плей-офф "Партизану" достаточно набрать хотя бы еще одно очко.