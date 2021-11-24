Коронавирус в России: врачи позвали антиваксеров на экскурсию в морг

Главврачи в своем обращении предлагают устроить для лидеров общественного мнения экскурсию по реанимациям с больными Covid-19 и патологоанатомическим отделениям, то есть моргам.

"Учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по "красным зонам", реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать. Ждем вас", — говорится в письме, которое утром в среду процитировало сразу несколько СМИ.

"Зюганов и так постоянно в красной зоне"

Представитель Зюганова Александр Ющенко в ответ на вопрос Znak.com, пойдет ли лидер КПРФ в "красную зону", ответил уклончиво: "Зюганов и так постоянно в красной зоне — вся страна красная зона".

"Обязательной вакцинации быть не может, это вам любой врач скажет. А если у тебя аллергия? А у переболевших иммунитет лучше [чем у вакцинированных]. Ко мне приходят люди и рассказывают, что начальство их гонит на вакцинацию, хотя они только недавно болели", — сказал сам Зюганов.

"Странное письмо, — сказал радио "Говорит Москва" Кучера. — То есть эти люди почему-то решили, что я отрицаю болезнь. Ни в коем случае. Я мог бы, если бы имел возможность, пригласить в "красные зоны" больных туберкулезом, пневмонией, онкобольных. Они ведь тоже умирают. Однако меня не заставляют прививаться от этих болезней, а смертей от них гораздо больше".