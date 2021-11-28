Правда ли, что компания Pfizer оформила патент дистанционного отслеживания контактов всех привитых?
Сообщается, что патентная заявка была одобрена 31 августа 2021 года. Принцип действия системы описывается так: ”Привитые теперь подключены к интернету… посредством квантовой связи пульсирующих микроволновых частот 2,4 ГГц или выше от вышек сотовой связи и спутников непосредственно к оксиду графена, содержащемуся в жировых тканях всех людей, получивших вакцину”. Также упоминается, что все привитые становятся ”обладателями редчайшего паспорта биоробота и принадлежат фирме Pfizer. Она теперь будет за вас решать все ваши юридические вопросы”. Информация о таком патенте активно распространяется на различных сайтах, в блогах, мессенджерах и социальных сетях.
Патентная заявка от 31 августа 2021 года действительно существует. У неё два автора-заявителя — Гэл Эрлих и Мэйр Фенстер. В интернете есть достаточно информации о них обоих. Так, Гэл Эрлих, выпускник Еврейского университета в Иерусалиме и юридического факультета Тель-Авивского университета, имеет докторскую степень по генной инженерии. В 1995 году он основал компанию Ehrlich & Fenster, оказывающую услуги в области интеллектуального права. С 2017 года возглавляет компанию Ehrlich, Neubauer and Melzer (EN&M), специализирующуюся на технологических решениях для интеллектуальной собственности в сфере высоких технологий. Его коллега Мэйр Фенстер также окончил Еврейский университет, а магистратуру проходил в Бар-Илане. В компании Ehrlich & Fenster он возглавляет отдел медицинского оборудования. Ни Эрлих, ни Фенстер никогда не работали в корпорации Pfizer и не имеют отношения к вакцине против коронавирусной инфекции, разработанной Pfizer и BioNTech.
В описании патента нет упоминания ни микроволновых частот, ни вышек сотовой связи, ни оксида графена. Однако со всеми этими явлениями связаны различные конспирологические теории, которые ранее разбирали мы и наши коллеги. Никакого вручения паспорта биоробота вакцинированным патент также не оговаривает, как и не утверждает, что привитые теперь принадлежат фармкомпании Pfizer (что само по себе было бы крайне странно, ведь авторы патента к ней не имеют никакого отношения).
Если внимательно прочитать патентную заявку, то становится ясно, что израильские учёные предлагают отнюдь не следить за вакцинированными. На портативные носимые устройства записывается информация о состоянии здоровья человека (хронические заболевания, перенесённые инфекции, аллергии), анализируется специфика его работы (например, в отдельную категорию выделены врачи и медсёстры, социальные работники, пожарные, полицейские) и учитывается наличие беременности или детский возраст. Алгоритм, получая данные о частоте контактов с другими людьми, рассчитывает индивидуальный риск заразиться инфекционным заболеванием, предполагает тяжесть течения и представляет рекомендации по вакцинации или иным профилактическим действиям. Заявители считают, что такая система позволит прогнозировать вспышки инфекций, локализовывать их или даже предотвращать. В условиях пандемии и ограниченного количества вакцин система, по их замыслу, позволит также выделить приоритетные группы для вакцинации.
Далее авторы описывают потенциальные сценарии работы алгоритма. Ни о каком вживляемом чипе речь в заявке не идёт, так как алгоритм записан на некое портативное устройство (в патенте это не оговаривается, но можно предположить, что это может быть, например, фитнес-браслет или умные часы). Отдельно стоит оговорить, что предлагаемый алгоритм предполагает анонимность участников. Стоит также отметить, что приложения для отслеживания контактов для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции существуют для платформ iOS и Android, они используются в Австралии, Китае, Колумбии, Исландии, Израиле, Норвегии, Сингапуре и ряде других стран.
Таким образом, в сообщении о патенте нет ни одного правдивого утверждения, кроме разве что даты его выдачи. Он не принадлежит компании Pfizer и не ставит своей целью отслеживать контакты привитых и тем более превращать их в биороботов.