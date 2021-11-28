Правда ли, что компания Pfizer оформила патент дистанционного отслеживания контактов всех привитых?

Сообщается, что патентная заявка была одобрена 31 августа 2021 года. Принцип действия системы описывается так: ”Привитые теперь подключены к интернету… посредством квантовой связи пульсирующих микроволновых частот 2,4 ГГц или выше от вышек сотовой связи и спутников непосредственно к оксиду графена, содержащемуся в жировых тканях всех людей, получивших вакцину”. Также упоминается, что все привитые становятся ”обладателями редчайшего паспорта биоробота и принадлежат фирме Pfizer. Она теперь будет за вас решать все ваши юридические вопросы”. Информация о таком патенте активно распространяется на различных сайтах, в блогах, мессенджерах и социальных сетях.

Патентная заявка от 31 августа 2021 года действительно существует. У неё два автора-заявителя — Гэл Эрлих и Мэйр Фенстер. В интернете есть достаточно информации о них обоих. Так, Гэл Эрлих, выпускник Еврейского университета в Иерусалиме и юридического факультета Тель-Авивского университета, имеет докторскую степень по генной инженерии. В 1995 году он основал компанию Ehrlich & Fenster, оказывающую услуги в области интеллектуального права. С 2017 года возглавляет компанию Ehrlich, Neubauer and Melzer (EN&M), специализирующуюся на технологических решениях для интеллектуальной собственности в сфере высоких технологий. Его коллега Мэйр Фенстер также окончил Еврейский университет, а магистратуру проходил в Бар-Илане. В компании Ehrlich & Fenster он возглавляет отдел медицинского оборудования. Ни Эрлих, ни Фенстер никогда не работали в корпорации Pfizer и не имеют отношения к вакцине против коронавирусной инфекции, разработанной Pfizer и BioNTech.