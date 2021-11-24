Житель Австрии рассказал RusDelfi, как страна переживает локдаун — запреты на прогулки и обязательная вакцинация(1)
В понедельник в Австрии ввели локдаун. На три недели закрылись все магазины, кроме продуктовых. Покидать жилье без уважительной причины не рекомендуется. Правительство планирует сделать вакцинацию от коронавируса обязательной с февраля следующего года. RusDelfi пообщался с жителем австрийского Граца Глебом Радченко, чтобы узнать о происходящем в стране.
"В Граце — всё более-менее размеренно. Судя по новостям, основная движуха сейчас в Вене — там и население значительно больше, и активность выше", — ответил житель второго по величине города Австрии.
По его словам, у местных жителей нет особенно ярких чувств к очередному локдауну. "Школы и университеты открыты, ученики ходят как обычно, школьники тестируются на корону почти каждый день. Магазины продуктов и товаров первой необходимости работают как обычно. На работу тоже люди ходят, там особенно ничего не поменялось, кроме необходимости быть в маске. На улице люди ходят, гуляют — никаких ограничений на прогулки с семьей нет. Но нельзя ”просто так” встречаться и гулять более чем с 1 посторонним человеком.
Таким образом, новый локдаун достаточно мягкий, по сравнению с теми, что были в прошлом году. Думаю, особенно сильно влияет то, что не ввели дистанционное обучение. Это значительно уменьшает психологическую нагрузку в семьях", — рассказал Глеб.
Сначала в стране объявили локдаун для непривитых. "Локдаун для непривитых объявили за неделю до введения общего локдауна. Так что я не могу сказать, что новый локдаун был особенно неожиданным для большинства населения, кто хоть как-то следил за новостями и статистикой заражений. Более того, многие коллеги неделю назад прямо говорили, что ”надо уже закрываться, а то слишком много людей болеет вокруг”.
Самая большая неопределенность была по поводу школ: будут переводить на удаленку или нет. Всем школьникам в пятницу выдали учебники на дом ”на всякий случай”. Но уже в 5 часов вечера в пятницу всем сказали, что в понедельник — в школу. Так что все учебники вернули назад. В остальном — правила локдауна повторяют те, что были раньше. Так что особой неразберихи не было.
Ввели локдаун из-за сильного скачка количества зараженных. "Если посмотреть статистику, то такого пика заражений в Австрии еще не было. Стараются эту статистику выровнять, или, в идеале, тренд повернуть", — считает житель Граца.
Австрия одна из первых стран Европы сообщила об общей вакцинации, когда вакцинироваться должны все жители страны. Это вызвало бурю негодований и повлекло за собой тысячные протесты в столице.
"Вакцинация до 1 февраля не обязательна. С 1 февраля планируют сделать обязательной. Как всё это будет организовано — вопрос пока не решен, но в Австрии есть примеры, когда вводили обязательную вакцинацию (например, против Оспы, кажется). Официальный уровень вакцинации в Австрии сейчас составляет порядка 65%. Не сказать что это уровень маленький, но он не самый лучший в Европе. Проблема в том, что иммунитет, сформированный вакциной, имеет тенденцию к угасанию. Таким образом, в эти 65% попадают как те, кто только что привился, так и те, кто привился почти год назад", — рассуждает Глеб.
Глеб и его близкие вакцинировались, его бабушка и дедушка заразились коронавирусом уже после прививки, поэтому перенесли ее как простуду, без особых проблем.
"Думаю, что надо привыкать к ”новой реальности”. Коронавирус с нами надолго, и пока не видно, чтобы были какие-либо признаки скорейшего исчезновения вируса из нашей жизни", — резюмировал он.