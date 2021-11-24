Житель Австрии рассказал RusDelfi, как страна переживает локдаун — запреты на прогулки и обязательная вакцинация

В понедельник в Австрии ввели локдаун. На три недели закрылись все магазины, кроме продуктовых. Покидать жилье без уважительной причины не рекомендуется. Правительство планирует сделать вакцинацию от коронавируса обязательной с февраля следующего года. RusDelfi пообщался с жителем австрийского Граца Глебом Радченко, чтобы узнать о происходящем в стране.

"В Граце — всё более-менее размеренно. Судя по новостям, основная движуха сейчас в Вене — там и население значительно больше, и активность выше", — ответил житель второго по величине города Австрии.

По его словам, у местных жителей нет особенно ярких чувств к очередному локдауну. "Школы и университеты открыты, ученики ходят как обычно, школьники тестируются на корону почти каждый день. Магазины продуктов и товаров первой необходимости работают как обычно. На работу тоже люди ходят, там особенно ничего не поменялось, кроме необходимости быть в маске. На улице люди ходят, гуляют — никаких ограничений на прогулки с семьей нет. Но нельзя ”просто так” встречаться и гулять более чем с 1 посторонним человеком.

Таким образом, новый локдаун достаточно мягкий, по сравнению с теми, что были в прошлом году. Думаю, особенно сильно влияет то, что не ввели дистанционное обучение. Это значительно уменьшает психологическую нагрузку в семьях", — рассказал Глеб.

Сначала в стране объявили локдаун для непривитых. "Локдаун для непривитых объявили за неделю до введения общего локдауна. Так что я не могу сказать, что новый локдаун был особенно неожиданным для большинства населения, кто хоть как-то следил за новостями и статистикой заражений. Более того, многие коллеги неделю назад прямо говорили, что ”надо уже закрываться, а то слишком много людей болеет вокруг”.