В Эстонии будет играть обладатель Кубка Гагарина и защитник сборной России

35-летний Дерлюк является обладателем Кубка Гагарина — 2013 в составе московского "Динамо". За карьеру в КХЛ защитник провёл восемь сезонов, выступая за ХК МВД, московское "Динамо", ХК "Сочи", уфимский "Салават Юлаев" и нижегородское "Торпедо". На счету игрока 327 игр в КХЛ, в которых он забросил 18 шайб и сделал 45 результативных передач.

Помимо выступления в КХЛ, у Романа есть в активе сезон в американской АХЛ за "Сан-Антонио Рэмпейдж" (фарм-клуб "Флориды Пантерз"). Последним клубом в карьере защитника до перехода в таллиннский клуб был словацкий "Кошице".

1 апреля 2011 года дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Беларуси.