Зимнее плавание: польза и как начать закаливаться
Подкаст будет посвящен тому как влияет холодная вода на организм человека. В гостях музыкант и художник Юлиана Вальмра а также семейная сестра из центра здоровья Нымме, Майу Мююрсепп. Наши гости занимаются зимним плаванием уже несколько лет и готовы поделиться своим личным опытом. Вместе они обсудят тонкости зимнего плавания, что можно и что нельзя делать новичкам и о многом другом.
Зимнее плавание – это один из активных видов спорта, представляющий собой плавание в открытых водоёмах зимой. Для занятий зимним плаванием идеальным вариантом будет море, вода в котором на какой-то период в году остывает, но не замерзает. В водоёмах покрытых льдом делают искусственную прорубь. Если вы рискнёте бросить вызов в первую очередь своему организму, то очень важно соблюдать простые правила:
- Нельзя идти в водоем одному
- Размяться, разогрев мышцы и связки перед плаванием / купанием
- Не погружаться в ледяную воду сразу из бани / сауны
- В первый раз нужно окунуться от 10-30 секунд
- Быть готовым к тому, что очень холодная вода может резко нарушить ваше дыхание (холодовой спазм)
- Никогда не погружаться в воду при любой простуде или после принятия алкоголя
- После плавания / купания как можно быстрее одеться в сухие тёплые вещи и согреться
Ведет подкаст Маргарита Купченкова, специалист отдела по связям с общественностью Кассы здоровья.