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24.11.2021, 10:57

Зимнее плавание: польза и как начать закаливаться

 
Tervisekassa
Tervisekassa
Erakogu
Касса здоровья запускает серию подкастов, в которых слушатели смогут прослушать обсуждения разных тем, связанных со здоровьем. Данные темы будут детально рассматриваться вместе с интересными гостями и экспертами в своей области.

Подкаст будет посвящен тому как влияет холодная вода на организм человека. В гостях музыкант и художник Юлиана Вальмра а также семейная сестра из центра здоровья Нымме, Майу Мююрсепп. Наши гости занимаются зимним плаванием уже несколько лет и готовы поделиться своим личным опытом. Вместе они обсудят тонкости зимнего плавания, что можно и что нельзя делать новичкам и о многом другом.

Зимнее плавание – это один из активных видов спорта, представляющий собой плавание в открытых водоёмах зимой. Для занятий зимним плаванием идеальным вариантом будет море, вода в котором на какой-то период в году остывает, но не замерзает. В водоёмах покрытых льдом делают искусственную прорубь. Если вы рискнёте бросить вызов в первую очередь своему организму, то очень важно соблюдать простые правила:

  • Нельзя идти в водоем одному
  • Размяться, разогрев мышцы и связки перед плаванием / купанием
  • Не погружаться в ледяную воду сразу из бани / сауны
  • В первый раз нужно окунуться от 10-30 секунд
  • Быть готовым к тому, что очень холодная вода может резко нарушить ваше дыхание (холодовой спазм)
  • Никогда не погружаться в воду при любой простуде или после принятия алкоголя
  • После плавания / купания как можно быстрее одеться в сухие тёплые вещи и согреться


Ведет подкаст Маргарита Купченкова, специалист отдела по связям с общественностью Кассы здоровья.

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