Зимнее плавание: польза и как начать закаливаться

Подкаст будет посвящен тому как влияет холодная вода на организм человека. В гостях музыкант и художник Юлиана Вальмра а также семейная сестра из центра здоровья Нымме, Майу Мююрсепп. Наши гости занимаются зимним плаванием уже несколько лет и готовы поделиться своим личным опытом. Вместе они обсудят тонкости зимнего плавания, что можно и что нельзя делать новичкам и о многом другом.