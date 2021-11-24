Работа в Prisma – это гибкий график и возможности для развития!

Обычно работа ведется в три дневные и одну ночную смены, однако существует возможность индивидуально установить и точное время, в которое вам удобнее работать, и продолжительность рабочего периода. Вы можете работать на полную ставку, то есть 40 часов в неделю, на полставки или с еще более меньшей нагрузкой. «Составляя график, мы учитываем пожелания относительно объема нагрузки, времени или места работы. У нас есть сотрудники, которые помогают нам в течение нескольких часов по окончании учебного дня или, например, трудятся только по выходным, потому что для них это наиболее оптимально», – объясняет менеджер по развитию отдела персонала Prisma Пирет Ланкотс.

«Поскольку многие магазины работают в режиме 24/7, мы нанимаем и людей, которым лучше всего подходит работа в ночное время. У всех сотрудников Prisma есть возможность выйти на работу в любую смену и в любом из наших магазинов. Сейчас сеть Prisma представлена в трех городах Эстонии, но мы расширяемся, поэтому при желании наши сотрудники смогут работать в разных городах и магазинах», – добавила Ланкотс.

Команды заранее обсуждают смены и выходные. График работы составляется помесячно, так что каждый может сообщить о своих потребностях. При составлении графика учитываются объем работы, количество клиентов и пожелания сотрудников.

Еще одним показателем, характеризующим гибкость и разнообразие организации труда, служит своеобразный подход к разделению по отделам и навыкам. «Приятно видеть, как в магазинах совместно трудятся люди из разных команд. Например, летом, когда одновременно поступает большое количество мороженого, в его выкладке участвуют сотрудники всех отделов. Это огромная поддержка для коллег – когда работаешь сообща, дело спорится, работать веселее, а товары быстрее попадают на нужное место», – рассказывает Ланкотс.