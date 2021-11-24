Работа в Prisma – это гибкий график и возможности для развития!
Обычно работа ведется в три дневные и одну ночную смены, однако существует возможность индивидуально установить и точное время, в которое вам удобнее работать, и продолжительность рабочего периода. Вы можете работать на полную ставку, то есть 40 часов в неделю, на полставки или с еще более меньшей нагрузкой. «Составляя график, мы учитываем пожелания относительно объема нагрузки, времени или места работы. У нас есть сотрудники, которые помогают нам в течение нескольких часов по окончании учебного дня или, например, трудятся только по выходным, потому что для них это наиболее оптимально», – объясняет менеджер по развитию отдела персонала Prisma Пирет Ланкотс.
«Поскольку многие магазины работают в режиме 24/7, мы нанимаем и людей, которым лучше всего подходит работа в ночное время. У всех сотрудников Prisma есть возможность выйти на работу в любую смену и в любом из наших магазинов. Сейчас сеть Prisma представлена в трех городах Эстонии, но мы расширяемся, поэтому при желании наши сотрудники смогут работать в разных городах и магазинах», – добавила Ланкотс.
Команды заранее обсуждают смены и выходные. График работы составляется помесячно, так что каждый может сообщить о своих потребностях. При составлении графика учитываются объем работы, количество клиентов и пожелания сотрудников.
Еще одним показателем, характеризующим гибкость и разнообразие организации труда, служит своеобразный подход к разделению по отделам и навыкам. «Приятно видеть, как в магазинах совместно трудятся люди из разных команд. Например, летом, когда одновременно поступает большое количество мороженого, в его выкладке участвуют сотрудники всех отделов. Это огромная поддержка для коллег – когда работаешь сообща, дело спорится, работать веселее, а товары быстрее попадают на нужное место», – рассказывает Ланкотс.
«Работая вместе, сотрудники магазина лучше узнают друг друга, разбираются в работе разных отделов и знакомятся с ассортиментом товаров, – добавляет Ланкотс. – Может показаться, что работа в разных отделах схожа, на самом же деле на каждом участке свои особенности, в каждом отделе своя специфика товаров, а для эффективной работы нужно выяснять местонахождение тысяч товаров. Разнообразия нам хватает».
Работа помогает развиваться
Работа в Prisma весьма разнообразна и полна возможностей.
«Мы уделяем большое внимание обучению новых сотрудников. Для этого была создана менторская система поддержки. Многому можно научиться уже в процессе работы, но все же важно, чтобы, например, способы размещения товаров на стеллажах были правильными и не вредили здоровью. Менторы помогают помочь новому сотруднику как можно быстрее освоиться и освоить методы работы», – говорит Ланкотс. – У нас есть цифровая обучающая среда, с помощью которой мы рассказываем, как упростить свою работу и сделать ее эффективнее. Трехуровневая система квалификации гарантирует то, что по мере роста знаний и навыков увеличивается и заработная плата».
Prisma вносит свой вклад не только в развитие профессиональных навыков сотрудников, но и способствует повышению осведомленности в вопросах здоровья. «Для нас важно здоровье сотрудников. Уже третий год в Prisma действует программа пропаганды здорового образа жизни „Здоровье начинается с тебя“. В рамках этой программы мы вместе гуляем по городу и ходим в походы, занимаемся спортом, проводим соревнования и фотоконкурсы, слушаем лекции о здоровье. К нам приходили и консультанты по питанию, и тренеры и эксперты в области душевного здоровья», – говорит Ланкотс. Частью программы являются дегустации. Каждую пятницу в комнате отдыха все желающие могут попробовать здоровые перекусы или напитки из широкого ассортимента товаров Prisma.
Самая выгодная потребительская корзина
Работникам Prisma разумнее всего выбирать для повседневных покупок свои магазины, ведь цены здесь неизменно выгодны для всех. К тому же для сотрудников Prisma действует дополнительная скидка. «Уходя с работы, очень удобно сразу же купить в магазине то, что вам требуется. Особенно, если вы знаете, что для наших сотрудников на покупки в Prisma действуют прекрасные скидки», – добавляет Ланкотс.