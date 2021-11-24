Здоровье сотрудников – приоритет для Prisma

Бесперебойная работа магазина и большинство процессов в розничной торговле зависят от людей. Поэтому крайне важно заботиться о своих сотрудниках и делать все возможное, чтобы они чувствовали себя хорошо. В Prisma знают, что благополучие работников во многом зависит от руководителей и коллег, однако, значимую роль играет и то, как чувствует себя каждый человек, как он взаимодействует с другими. Поэтому и была создана программа «Здоровье начинается с тебя!».

Работа в Prisma требует подвижности и активности, а мероприятия программы побуждают заботиться о здоровом образе жизни и вне работы, вносят разнообразие в повседневную жизнь. Планируя их, мы прислушиваемся к отзывам всех сотрудников и активистов. В программе здоровья могут участвовать все работники!

Челленджи и полезные продукты

Мы приглашаем сотрудников Prisma принимать участие в разных челленджах. Это позволяет людям больше узнать о том, как оставаться здоровым, лучше питаться и больше двигаться. Например, один из наших челленджей призывал проходить больше шагов в рабочее или нерабочее время. Мы поддерживаем занятия спортом через систему Stebby на сумму 35 евро в месяц, то есть 420 евро в год.

Еще один челлендж заключался в том, чтобы отправиться на природу, а затем поделиться фотографиями интересных мест. Мы обмениваемся здоровыми рецептами, выясняем, какие мелодии улучшают настроение сотрудников Prisma, и делимся ими друг с другом. 15 самых популярных песен теперь звучат по внутреннему радио магазинов Prisma, так что и рабочий день проходит веселее, и хорошее настроение посетителей гарантировано. Лучшие участники челленджей получают от Prisma призы.