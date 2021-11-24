Здоровье сотрудников – приоритет для Prisma
Бесперебойная работа магазина и большинство процессов в розничной торговле зависят от людей. Поэтому крайне важно заботиться о своих сотрудниках и делать все возможное, чтобы они чувствовали себя хорошо. В Prisma знают, что благополучие работников во многом зависит от руководителей и коллег, однако, значимую роль играет и то, как чувствует себя каждый человек, как он взаимодействует с другими. Поэтому и была создана программа «Здоровье начинается с тебя!».
Работа в Prisma требует подвижности и активности, а мероприятия программы побуждают заботиться о здоровом образе жизни и вне работы, вносят разнообразие в повседневную жизнь. Планируя их, мы прислушиваемся к отзывам всех сотрудников и активистов. В программе здоровья могут участвовать все работники!
Челленджи и полезные продукты
Мы приглашаем сотрудников Prisma принимать участие в разных челленджах. Это позволяет людям больше узнать о том, как оставаться здоровым, лучше питаться и больше двигаться. Например, один из наших челленджей призывал проходить больше шагов в рабочее или нерабочее время. Мы поддерживаем занятия спортом через систему Stebby на сумму 35 евро в месяц, то есть 420 евро в год.
Еще один челлендж заключался в том, чтобы отправиться на природу, а затем поделиться фотографиями интересных мест. Мы обмениваемся здоровыми рецептами, выясняем, какие мелодии улучшают настроение сотрудников Prisma, и делимся ими друг с другом. 15 самых популярных песен теперь звучат по внутреннему радио магазинов Prisma, так что и рабочий день проходит веселее, и хорошее настроение посетителей гарантировано. Лучшие участники челленджей получают от Prisma призы.
Каждую неделю в комнатах отдыха магазинов мы знакомимся с полезными продуктами и рассказываем, что можно приготовить из них дома. В ассортименте Prisma имеется широкий выбор продуктов здорового питания, которые стоит попробовать. Например, мы продегустировали недавно поступившие в продажу смузи, напитки, снеки, новаторские продукты растительного происхождения и фрукты от местных производителей. Время от
времени работники Prisma представляют своим коллегам здоровые закуски и продукты, типичные для национальных кухонь своих стран.
Здоровые привычки
Ежемесячно мы приглашаем в гости специалиста в той или иной области. Его советы и рекомендации помогают нам вести более здоровый образ жизни. Например, наши гости рассказывали о вегетарианстве, движении, способах уменьшить стресс на работе и о том, как позаботиться о своем душевном здоровье. В прошлом году в сотрудничестве с психологами Peaasi.ee мы провели серию лекций «Наше душевное здоровье», чтобы узнать больше о том, как справиться со сложными ситуациями. Поддержать душевный настрой также помогают книжный клуб работников Prisma и вечера настольных игр.
Мы вместе занимаемся спортом и отправляемся на природу, устраивая походы в Таллинне, Тарту и Нарве. Например, мы совместно попробовали заняться зимним плаванием и SUP-серфингом. Наибольшей популярностью пользовались городские прогулки – от походов по природным тропам до исторических экскурсий в разных городах. Эти прогулки заводили нас в места, куда самостоятельно мы и не догадались бы заглянуть.
Работники Prisma тепло приняли программу «Здоровье начинается с тебя!», о чем свидетельствует тот факт, что количество ее участников неуклонно растет. Программа развивается на основе отзывов сотрудников. Так, этой осенью мы впервые провели Неделю здоровья, в рамках которой предложили сотрудникам не только принять участие в мероприятиях, связанных с физической активностью и питанием, но и посетить вместе с семьей различные культурные учреждения.
Мы прикладываем все больше усилий для того, чтобы и члены семей работников Prisma имели возможность проводить досуг с пользой. Так, на Неделе здоровья все могли сходить в один из музеев или посетить зоопарк, чтобы культурно и активно провести время с семьей и зарядиться позитивными эмоциями.