Система уровней квалификации Prisma мотивирует развитие

В первые дни работы в торговле, конечно же, возникает множество вопросов: что нужно делать, как вести себя в определенных ситуациях. «Тем, кто приходит к нам из других сфер, мы предлагаем всестороннюю поддержку, чтобы люди смогли быстро изучить рабочие процессы магазина. Кроме того, мы считаем, что работник должен иметь представление о деятельности предприятия в целом и о том, как функционируют разные отделы», – поясняет менеджер по трудовым отношениям Prisma Айли Пыллу.

Перейти на следующий уровень квалификации можно, освоив практические рабочие процессы в магазине и получив необходимые знания, в том числе, о культуре и безопасности труда, а также о пищевой гигиене. Для этого в Prisma существует электронная среда обучения, предлагающая краткий обзор наиболее важных тем.

«Полученные знания и умения позволяют чувствовать себя увереннее в процессе ежедневной работы. Профессионализм сотрудников также улучшает репутацию: клиенты высоко ценят то, что специалист может ответить на их вопрос, знает, где находится товар, и может решить возникшую проблему», – рассказывает Пыллу, описывая положительные стороны обучения.

Работник сам сообщает своему руководителю, что готов перейти на следующий профессиональный уровень. Вместе они анализируют полученные навыки, и руководитель подтверждает уровень готовности. Ограничений по времени не существует, главное, чтобы развитие происходило постепенно.

Развитие как часть ежедневной работы

В дополнение к двум ранее описанным уровням квалификации специалистов по обслуживанию клиентов, существует и третий. Чтобы его достигнуть, требуются еще более обширные знания и навыки. Специалисты третьего уровня готовы брать на себя больше ответственности, видят более полную картину рабочих процессов магазина и могут справиться с новыми для них ситуациями. При необходимости опытные специалисты по обслуживанию клиентов могут заменить и руководителя магазина.