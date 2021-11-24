Система уровней квалификации Prisma мотивирует развитие
В первые дни работы в торговле, конечно же, возникает множество вопросов: что нужно делать, как вести себя в определенных ситуациях. «Тем, кто приходит к нам из других сфер, мы предлагаем всестороннюю поддержку, чтобы люди смогли быстро изучить рабочие процессы магазина. Кроме того, мы считаем, что работник должен иметь представление о деятельности предприятия в целом и о том, как функционируют разные отделы», – поясняет менеджер по трудовым отношениям Prisma Айли Пыллу.
Перейти на следующий уровень квалификации можно, освоив практические рабочие процессы в магазине и получив необходимые знания, в том числе, о культуре и безопасности труда, а также о пищевой гигиене. Для этого в Prisma существует электронная среда обучения, предлагающая краткий обзор наиболее важных тем.
«Полученные знания и умения позволяют чувствовать себя увереннее в процессе ежедневной работы. Профессионализм сотрудников также улучшает репутацию: клиенты высоко ценят то, что специалист может ответить на их вопрос, знает, где находится товар, и может решить возникшую проблему», – рассказывает Пыллу, описывая положительные стороны обучения.
Работник сам сообщает своему руководителю, что готов перейти на следующий профессиональный уровень. Вместе они анализируют полученные навыки, и руководитель подтверждает уровень готовности. Ограничений по времени не существует, главное, чтобы развитие происходило постепенно.
Развитие как часть ежедневной работы
В дополнение к двум ранее описанным уровням квалификации специалистов по обслуживанию клиентов, существует и третий. Чтобы его достигнуть, требуются еще более обширные знания и навыки. Специалисты третьего уровня готовы брать на себя больше ответственности, видят более полную картину рабочих процессов магазина и могут справиться с новыми для них ситуациями. При необходимости опытные специалисты по обслуживанию клиентов могут заменить и руководителя магазина.
Чтобы сотрудники могли повысить уровень знаний и навыков до третьего уровня, в электронной обучающей среде имеются дополнительные материалы, в которых рассказывается о том, как работать эффективнее и как практиковать задания, требующие брать на себя больше ответственности.
Кроме того, переход на третий квалификационный уровень предполагает выполнение практического задания. «Работники, выполнявшие практическое задание, оставляют о нем самые положительные отзывы. По их словам, благодаря этому опыту они уверены в том, что хорошо изучили определенный отрезок работы, а требующие повышенной ответственности задачи не вызывают затруднений», – добавила Пыллу.
Нужно двигаться вперед без страха, ведь внутреннее развитие само по себе является отправной точкой для карьерного роста. «Учеба – не наказание, а возможность заниматься более разнообразной работой, брать на себя больше ответственности и получать более высокую зарплату», – поясняет менеджер по трудовым отношениям Prisma.
Коллектив в магазинах Prisma тоже поддерживает развитие. «В Prisma гордятся людьми, желающими повышать свой профессиональный уровень. Поддержку этому процессу оказывают и руководители, и коллеги. Зачастую именно они становятся мотиваторами, поощряя сотрудника расширять свой круг знаний и двигаться дальше», – говорит Пыллу.