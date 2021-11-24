Опытные менторы помогут справиться со страхами первого рабочего дня

Ментор поддерживает нового коллегу в социальном плане, делится необходимой для работы информацией и помогает быстрее освоиться с повседневными задачами. Непосредственный руководитель представляет сотруднику официальные процессы, а ментор приглашает его на обед в комнату отдыха, знакомит с коллегами и рассказывает о традициях и обычаях Prisma.

Во всех магазинах есть менторы, которые поддерживают новых работников в течение первого месяца работы. Но и после этого ментор останется контактным лицом, к которому всегда можно обратиться за советом.

Оперативные ответы на важные вопросы

Поддержка коллектива невероятно важна и для того, чтобы быстрее освоиться на новом месте, и для того, чтобы легче справляться с рабочими обязанностями и работать в безопасном режиме. В первые дни ментор знакомит с основными принципами функционирования магазинов, объясняет, как поступает товар и на что следует обращать внимание в повседневной деятельности. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если придется работать в других областях.

Специалисты по обслуживанию клиентов Prisma могут работать как в зале магазина, так и в кассе. Размещая товары в магазине, ментор расскажет и покажет, как можно упростить свою работу. Во время изучения кассовых систем ментор поможет понять, как система работает и на что нужно обращать внимание. В первые дни самостоятельной работы в кассе ментор будет работать рядом, чтобы можно было быстро разрешить возникшие вопросы.

Менторы – опытные сотрудники, умеющие оказать поддержку

Менторами в Prisma становятся опытные сотрудники, обладающие эмпатией и позитивным настроем. Их готовность прийти на помощь отмечают и другие коллеги. Менторы прекрасно разбираются в том, как функционирует магазин, знакомы с процессами и рабочей культурой Prisma, а также с сотрудниками своего подразделения. Труд менторов оплачивается, что позволяет обеспечить максимальную поддержку новых работников в период их адаптации в коллективе.

Всех новичков мы просим оставить обратную связь о программе адаптации и о работе менторов, которые постоянно повышают свои навыки благодаря регулярному обучению. Поступив на работу в Prisma, вы никогда не окажетесь в одиночестве!