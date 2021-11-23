США ввели новые санкции против "Северного потока — 2". Что они из себя представляют?

В сообщении отмечается, что речь идёт о компании Transadria Ltd, которая базируется на Кипре, и о принадлежащем ей судне Marlin.

Ещё одно судно, Blue Ship, отмечено госдепом в числе участвующих в работе над "Северным потоком 2". При этом против него санкции не вводятся, так как оно принадлежит структуре, имеющей отношение к властям ФРГ.

Такие шаги, как отмечает Bloomberg, вряд ли изменят мнение тех конгрессменов, которые считают, что администрация США недостаточно жестко борется против реализации "Северного потока - 2".

Ранее шесть американских сенаторов выступили за внесение поправки в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, предусматривающей санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG. Предлагаемая поправка вводит обязательные санкции в отношении оператора проекта "Северный поток - 2" — Nord Stream 2 AG.

Администрация Байдена ранее в этом году ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших "Северный поток - 2", но не против самой компании-оператора этого проекта. В руководстве США посчитали, что введение санкций против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG ухудшит отношения Вашингтона с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект. В связи с этим США оставили в силе отвод от санкций в отношении этой компании.

Республиканцы, равно как и многие демократы в США, обеспокоены тем, что проект может увеличить зависимость Европы от российского газа и даст Москве рычаги для давления на трансатлантических союзников Вашингтона, напоминат "Интерфакс".