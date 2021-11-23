"Работать с 9 до 5 с понедельника по пятницу — старомодно". Британский банк ввел четырехдневную рабочую неделю

Глава Atom Bank Марк Маллен рассказал Би-би-си, что разрешил сотрудникам работать 34 часа в неделю и брать выходной в понедельник или пятницу, чтобы удержать людей в компании и поднять их настроение в это нелегкое время. При этом общее рабочее время в неделю сократилось всего на 3,5 часа: раньше в банке работали 37,5 часов в течение пяти дней, а теперь — 34 часа в течение четырех дней.

"До пандемии считалось нормальным, что нужно ехать на работу, весь день сидеть за столом, а затем ехать обратно домой, — говорит Маллен. — Ковид показал нам, что в этом нет необходимости. Я думаю, что работать с девяти до пяти с понедельника по пятницу — довольно старомодный способ работы".

Atom Bank работает только в интернете, у него нет отделений на улицах британских городов. Он был одним из первых интернет-банков в стране; по итогам прошлого финансового года банк выдал кредитов на сумму 2,7 млрд фунтов стерлингов.

Новая схема работы начала действовать 1 ноября после того, как администрация банка убедилась, что сокращение рабочей недели не повлияет на качество обслуживания клиентов и производительность сотрудников.

Маллен объясняет, что работающие в банке люди поддержали переход на новые правила, поскольку предпочитают трудиться по более гибкому графику. "Ожидается, что нового регламента будут придерживаться все. Это значит, что я больше не смогу отправлять своим сотрудникам электронные письма в пятницу и не могу ожидать, что они на них ответят, даже если я их отправлю", — говорит руководитель банка.

Изменение стандартов

Рабочая неделя в Великобритании и других странах мира стала пятидневной относительно недавно.

В XIX веке большинство людей трудились шесть дней в неделю, но в 1930-х годах Генри Форд в США и сеть аптек Boots в Великобритании популяризировали двухдневные выходные как способ повышения производительности сотрудников за счет улучшения баланса между работой и жизнью. В Советском Союзе рабочая неделя с понедельника по пятницу была введена только в 1967 году.