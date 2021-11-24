Как довести женщину до оргазма

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Посасывающие клитор и вибрирующие на точке G любовники:

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Вибраторы класса люкс, посасывающие клитор и вибрирующие на точке G. Оргазма через точку G путем классической пенетрации женщины достигают редко. 75 % женских оргазмов приходится на клитор. Эти „любовники” посасывают клитор, массируя все 8000 нервов, которые находятся на самом клиторе, для массажа точки G устройство снабжено мощным мотором. Массаж „два в одном” гарантирует каждой женщине мощный оргазм.

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