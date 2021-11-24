Как довести женщину до оргазма
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Love Nest стимулирует во время полового акта клитор женщины и точку G. Передай пульт Ему, и пусть Он уже рулит всем этим. Большинство женских оргазмов на клиторе, и Love Nest прожужжит во время акта все нервы наслаждений женщины. Мужчина насладится пенетрацией в более тесном влагалище. Win-Win для обоих партнеров.
Посасывающие клитор и вибрирующие на точке G любовники:
OHMAMA, MONA AMI И CHISA
Вибраторы класса люкс, посасывающие клитор и вибрирующие на точке G. Оргазма через точку G путем классической пенетрации женщины достигают редко. 75 % женских оргазмов приходится на клитор. Эти „любовники” посасывают клитор, массируя все 8000 нервов, которые находятся на самом клиторе, для массажа точки G устройство снабжено мощным мотором. Массаж „два в одном” гарантирует каждой женщине мощный оргазм.
Подарочный комплект ”Шаловливая Дама” придаст спальне перчинки не хуже чили. Наряди свою любимую в сексуальные жемчужные стринги, которые при ношении стимулируют клитор. Затем нанеси на клитор жидкий вибратор Vibroh, который возбуждает клитор женщины и делает его более чувствительным. Нежно помассируй руками. Затем включи вибратор для клитора Ohmama, имеющий 36 различных режима вибрации. За минуту достичь оргазма: женщины всегда знали, что лучший массаж клитора — это когда мужчина круговыми движениями воздействует на клитор и область вокруг клитора, вибратор Ohmama сделает эти движения еще лучше.
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Точка G женщины находится на расстоянии от 2,5 до 8 см от входа во влагалище и вибропуля вибрирует точно в этом диапазоне, причем очень мощно. Управляй пулей через телефон, гаджет или прямо с кнопки изделия. Секс в общественном месте — еще никогда не было так весело. Изготовлены из шелковисто гладкого медицинского силикона, 100 % водонепроницаемы и дигитально управляемы.
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