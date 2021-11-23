Бывший защитник сборной Эстонии по футболу дал прогноз на игру "Мальмё" - "Зенит"

Андрей Степанов побывал на матче 28-го тура чемпионата Швеции "Мальме" — "Хеккен" (2:2). Рассказал про сильные и слабые стороны шведской команды.

Степанов так же отметил стиль игры шведской командыя: "Они играют с надежным контролем мяча, часто используя передачи на габаритного нападающего Чолака. Центральным защитникам ”Зенита” будет очень непросто. Чолак — физически крепкий, габаритный игрок, способный принять мяч, сбросить его партнеру и безусловно, завершить атаку после прострелов и проникающих передач".

В конце Андрей дал прогноз на предстоящий матч — "Я поставлю на минимальную победу "Зенита". Думаю, что он превосходит "Мальмё" по индивидуальному и командному мастерству, но игра получится очень сложной. Мне кажется, что счет может быть 2:1".

Матч между "Мальмё" и "Зенитом" пройдет сегодня в 22:00, по эстонскому времени.

Полное интервью можно прочитать здесь.