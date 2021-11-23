Футбол
23.11.2021, 17:10

Бывший защитник сборной Эстонии по футболу дал прогноз на игру "Мальмё" - "Зенит"

 
Jalgpallistuudio Delfi toimetuses
Jalgpallistuudio Delfi toimetuses
Foto: Rauno Volmar
Андрей Степанов, бывший защитник "Торпедо" и "Химок" и сборной Эстонии, а ныне футбольный агент, выступил в роли эксперта для "Спорт День за Днем" и дал прогноз на предстоящую игру "Мальмё" — "Зенит" в Лиге чемпионов.

Андрей Степанов побывал на матче 28-го тура чемпионата Швеции "Мальме" — "Хеккен" (2:2). Рассказал про сильные и слабые стороны шведской команды.

Степанов так же отметил стиль игры шведской командыя: "Они играют с надежным контролем мяча, часто используя передачи на габаритного нападающего Чолака. Центральным защитникам ”Зенита” будет очень непросто. Чолак — физически крепкий, габаритный игрок, способный принять мяч, сбросить его партнеру и безусловно, завершить атаку после прострелов и проникающих передач".

В конце Андрей дал прогноз на предстоящий матч — "Я поставлю на минимальную победу "Зенита". Думаю, что он превосходит "Мальмё" по индивидуальному и командному мастерству, но игра получится очень сложной. Мне кажется, что счет может быть 2:1".

Матч между "Мальмё" и "Зенитом" пройдет сегодня в 22:00, по эстонскому времени.

Полное интервью можно прочитать здесь.

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