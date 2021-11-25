25.11.2021, 10:32
Дом игрока "Барселоны" ограбили, пока его родители смотрели футбол по телевизору
Фото: Scanpix
Неизвестные ограбили дом форварда "Барселоны" Ансу Фати, пока его родители смотрели матч против ”Эспаньола” по телевизору. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на La Vanguardia.
Сам Фати в момент ограбления, находился на домашнем стадионе "Камп Ноу" и наблюдал за игрой своих товарищей с трибун. Грабители проникли на второй этаж дома и вынесли деньги, часы и драгоценности.
Родственники юного футболиста услышав шум на втором этаже и вызвали полицию. По приезду полиции, злоумышленники уже успели покинуть дом. Сам футболист подал заявление в полицию.
"Барселона" одержала победу над "Эспаньолам" со счетом 1:0. Единственный мяч забил голландский нападающий Мемфис Депай.