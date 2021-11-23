23.11.2021, 12:10
Пассажир покончил с собой на борту самолета, летевшего из Египта в Самару
Foto: Madis Veltman
Российский гражданин покончил с собой на борту пассажирского самолета, летевшего с египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Самару. Об этом сообщает ”Интерфакс” и телеграм-канал Baza со ссылкой на источники, пишет Meduza.
Во время полета пассажир закрылся в туалете и совершил самоубийство. Когда члены экипажа и пассажиры сумели открыть кабинку, мужчина не подавал признаков жизни, реанимировать его не удалось.
”Было принято решение об экстренной посадке в Каире. Там после консультаций с консулом тело было перемещено в багажный отсек, и самолет продолжил полет в Самару”, — рассказал источник ”Интерфакса”.
Официально информация о смерти пассажира на борту рейса Шарм-эль-Шейх — Самара пока не подтверждена.
По данным Baza, рейс выполняла авиакомпания S7.