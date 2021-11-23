23.11.2021, 08:54
Водитель, будь осторожен! На большинстве дорог есть риск гололеда
Foto: Anni Õnneleid
На большей части территории Эстонии автомобильные дороги утром 23 ноября могут быть скользкими, предупреждает rus.err.ee.
По данным Транспортного департамента, в западных уездах риск гололеда высокий, на северо-востоке и востоке страны — средний, а в юго-восточной Эстонии состояние дорог хорошее.
В департаменте отметили, что дорожные условия больше не подходят для зимней резины, хотя ее использование является обязательным только с 1 декабря. На автомобилях с летней резиной выезжать на дороги не рекомендуется.
Синоптики прогнозируют во вторник облачную погоду с прояснениями. На востоке страны в нескольких местах будет идти снег, в Западной Эстонии ожидается дождь и мокрый снег, после полудня количество осадков уменьшится. Температура воздуха останется близкой к нулю.