Водитель, будь осторожен! На большинстве дорог есть риск гололеда

По данным Транспортного департамента, в западных уездах риск гололеда высокий, на северо-востоке и востоке страны — средний, а в юго-восточной Эстонии состояние дорог хорошее.

В департаменте отметили, что дорожные условия больше не подходят для зимней резины, хотя ее использование является обязательным только с 1 декабря. На автомобилях с летней резиной выезжать на дороги не рекомендуется.

Синоптики прогнозируют во вторник облачную погоду с прояснениями. На востоке страны в нескольких местах будет идти снег, в Западной Эстонии ожидается дождь и мокрый снег, после полудня количество осадков уменьшится. Температура воздуха останется близкой к нулю.