Футболист из Осетии разводил на деньги российских звезд. Его разоблачил дрессировщик Запашный

Жертвами мошенника также стали баскетболисты Кайл Хайнс и Семен Антонов, футболист Илие Чебану, тренер по карате Сергей Дьячков и полузащитницы московских футбольных клубов Алсу Абдуллина и Юлия Бессонова. Карацев писал от лица их друзей и просил в долг от 5 до 75 тысяч рублей.

Схема рухнула на знаменитом дрессировщике Эдгарде Запашном. Ему написал мошенник от имени бойца UFC Алексея Олейника и попросил 50 тысяч рублей. Для доказательства он показал настоящий номер Олейника. Дрессировщик денег не пожалел, но уже потом понял, что его обманули, и рассказал обо всем в соцсетях.

В подельника мошенника задержали уже благодаря теннисисту Михаилу Южному. Тот согласился передать 100 тысяч и приехал на место вместе с полицией. При задержании подельник заявил, что Карацев попросил его просто приехать и взять деньги.

Таймураз Карацев выступал за команды "Алания-Д" (Владикавказ), "Алания", "Жемчужина" (Ялта).