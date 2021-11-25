Как социальные сети могут помочь бизнесу в условиях кризиса?

Когда новостные ленты пестрят ”страшилками” об очередной волне кризиса — самое время переключить свое внимание на вопрос ”а как пережить бизнесу этот самый кризис?”. На самом деле кризис — это не всегда что-то плохое, иногда — это мощный толчок к движению и росту.

За последние пару лет многие предприниматели ”переехали” в интернет, в частности, в социальные сети, и успешно ведут свой бизнес в онлайне. Сегодня реальность такова: если вас нет в соцсетях, вас нет и в бизнесе.

Казалось бы, кризис, и на первом месте стоят вещи и услуги первой необходимости — кому нужен ваш продукт? На самом деле, в такое время, люди склонны выходить за рамки списка необходимого и покупать что-то совершенно рандомное, но дарящее им приятные эмоции.

И чтобы ассоциироваться с такими эмоциями у потенциальных клиентов, необходимо грамотно вести свой аккаунт и понимать, как соцсети могут работать на продвижение бизнеса.

Как соцсети могут помочь бизнесу в кризис?

В первую очередь, создать бренд или личный бренд и тем самым укрепить доверие аудитории к вам или вашему продукту. Важно знакомить не только с тем, что вы продаете, но и с ”закулисьем”: вы сами и те, кто участвует в создании, ваша мотивация, история создания, взлеты и падения. Да, рассказы о трудностях вызывают больше всего откликов — эта боль знакома каждому. Но вас запоминают по эмоциям, которые вы вызываете, поэтому необходимо следить, что вы транслируете.

Соцсети, всегда, очень быстро реагируют на происходящее в реальной жизни. Все на дистанционке? Вот вам чаты, видео-кабинеты и все нужное для качественного общения. Закрыты магазины? В Инстаграме теперь можно продавать свой товар не выходя из соцсети. Все инструменты под рукой.

Создать аккаунт в социальных сетях можно бесплатно, а вот создание сайта требует инвестиций. Так что социальные сети могут стать первым шагом в освоении дигитального пространства вашим бизнесом.