Как социальные сети могут помочь бизнесу в условиях кризиса?(2)
Когда новостные ленты пестрят ”страшилками” об очередной волне кризиса — самое время переключить свое внимание на вопрос ”а как пережить бизнесу этот самый кризис?”. На самом деле кризис — это не всегда что-то плохое, иногда — это мощный толчок к движению и росту.
За последние пару лет многие предприниматели ”переехали” в интернет, в частности, в социальные сети, и успешно ведут свой бизнес в онлайне. Сегодня реальность такова: если вас нет в соцсетях, вас нет и в бизнесе.
Казалось бы, кризис, и на первом месте стоят вещи и услуги первой необходимости — кому нужен ваш продукт? На самом деле, в такое время, люди склонны выходить за рамки списка необходимого и покупать что-то совершенно рандомное, но дарящее им приятные эмоции.
И чтобы ассоциироваться с такими эмоциями у потенциальных клиентов, необходимо грамотно вести свой аккаунт и понимать, как соцсети могут работать на продвижение бизнеса.
Как соцсети могут помочь бизнесу в кризис?
В первую очередь, создать бренд или личный бренд и тем самым укрепить доверие аудитории к вам или вашему продукту. Важно знакомить не только с тем, что вы продаете, но и с ”закулисьем”: вы сами и те, кто участвует в создании, ваша мотивация, история создания, взлеты и падения. Да, рассказы о трудностях вызывают больше всего откликов — эта боль знакома каждому. Но вас запоминают по эмоциям, которые вы вызываете, поэтому необходимо следить, что вы транслируете.
Соцсети, всегда, очень быстро реагируют на происходящее в реальной жизни. Все на дистанционке? Вот вам чаты, видео-кабинеты и все нужное для качественного общения. Закрыты магазины? В Инстаграме теперь можно продавать свой товар не выходя из соцсети. Все инструменты под рукой.
Создать аккаунт в социальных сетях можно бесплатно, а вот создание сайта требует инвестиций. Так что социальные сети могут стать первым шагом в освоении дигитального пространства вашим бизнесом.
Если у вас, до сих пор, нет аккаунта в соцсетях и вы считаете, что офлайн все еще актуален, то стоит серьезно задуматься о тех возможностях, которые вы упускаете. Когда нет уверенности в завтрашнем дне, нужно идти в ногу со временем, использовать все варианты для
развития и ведения бизнеса и помнить, что кризис — это возможность для развития.
В блоге всегда остаются, чтобы следить за личностью
Нам твердят, что важнейшим критерием выбора продукта являются цена и качество. Но так ли это в современном мире? Почему же тогда столько внимания уделяется построению личного бренда не только для больших компаний, но и для частных предпринимателей?
Да, люди приходят на полезный или развлекающий контент, но достаточно ли этого? Что на самом деле они хотят видеть?
Ответ прост: людям важна личность.
Можно сколько угодно рассказывать о том, насколько чудодейственный ваш продукт, но, если за этим не будет стоять ваша личность — не стоит ожидать высоких продаж. Люди устали от ярлыков ”высокое качество — выгодная цена”. Они готовы покупать продукт (и нередко даже за более высокую стоимость) у тех людей, с кем они ”на одной волне”.
Как раскрыть себя как личность в соцсетях?
- Личное присутствие в ленте. Шаблоны и стоковые картинки из интернета больше не работают.
- Личное присутствие в сторис. Без них можно продавать — проверено, но тогда нужен хороший бюджет на привлечение аудитории в аккаунт и качественный контент в ленте. Если вы все же решились на сторис, то нужно понимать, что это не совсем о вашей деятельности вне работы. Важно продуманно подавать информацию, а для этого необходимо четко понимать интересы, ценности, убеждения и потребности вашей аудитории, и где они пересекаются с вашими.
- Коммуникация в прямом эфире. Умение говорить на публику — это важный навык, а прямой эфир — инструмент, который его развивает и помогает аудитории лучше с вами познакомиться и понять самое основное: ”да, этот специалист понимает в данной сфере и точно решит мою проблему!”
На сегодняшний день тенденция такова: продукт — это не просто качество и цена, но и эмоции, общение, ценности. Люди подписываются на полезный и развлекательный контент в блоге, но остаются дальше только с личностью!
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