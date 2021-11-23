Цены на подержанные автомобили бьют рекорды. Продавать ли автомобиль самостоятельно или через представительство?

По словам Хенрика Хенка, руководителя отдела продаж подержанных автомобилей Elke Mustamäe, рост цен на подержанные автомобили в основном связан с нехваткой новых автомобилей и повышением платежеспособности потребителей. Поэтому рекомендуется продавать подержанные автомобили автосалонам, потому что у них предложения о выкупе уже сопоставимы с сегодняшними рыночными ценами.

"Принято считать, что продавая автомобиль самостоятельно, можно заработать больше, чем продавая его в автосалон. Иногда это может быть так, но в этом случае не хватает двух важных факторов — самого времени и двусторонней гарантии автосалона, что снова является очень важным критерием для тех, кто заинтересован в покупке автомобиля,”- объяснил Хенк.

Он добавил, что если вы продаете машину самостоятельно, вы также должны учитывать время, необходимое для ее показа — иногда продавцу приходится десять раз приехать на заправочную станцию ​​или на стоянку супермаркета, прежде чем найти подходящего покупателя.

"В средствах массовой информации часто упоминаются мошенники, торгующие автомобилями, что также вызывает некоторое недоверие к частным продавцам. Однако при продаже автомобиля автосалону существует взаимная гарантия — покупатель получает гарантию, что автомобиль не имеет скрытых дефектов, а продавец может быть уверен, что ему не будет предъявлено никаких претензий о возмещении ущерба из-за ошибок, обнаруженных позже,” — отметил Хенк. Он добавил, что при продаже своего автомобиля также следует учитывать, что многие покупатели хотят финансировать свою покупку за счет лизинга, что создает дополнительный стресс для частного продавца — надо составлять оценочный акт и учитывать двухнедельный период оплаты.