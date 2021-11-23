Цены на подержанные автомобили бьют рекорды. Продавать ли автомобиль самостоятельно или через представительство?
По словам Хенрика Хенка, руководителя отдела продаж подержанных автомобилей Elke Mustamäe, рост цен на подержанные автомобили в основном связан с нехваткой новых автомобилей и повышением платежеспособности потребителей. Поэтому рекомендуется продавать подержанные автомобили автосалонам, потому что у них предложения о выкупе уже сопоставимы с сегодняшними рыночными ценами.
"Принято считать, что продавая автомобиль самостоятельно, можно заработать больше, чем продавая его в автосалон. Иногда это может быть так, но в этом случае не хватает двух важных факторов — самого времени и двусторонней гарантии автосалона, что снова является очень важным критерием для тех, кто заинтересован в покупке автомобиля,”- объяснил Хенк.
Он добавил, что если вы продаете машину самостоятельно, вы также должны учитывать время, необходимое для ее показа — иногда продавцу приходится десять раз приехать на заправочную станцию или на стоянку супермаркета, прежде чем найти подходящего покупателя.
"В средствах массовой информации часто упоминаются мошенники, торгующие автомобилями, что также вызывает некоторое недоверие к частным продавцам. Однако при продаже автомобиля автосалону существует взаимная гарантия — покупатель получает гарантию, что автомобиль не имеет скрытых дефектов, а продавец может быть уверен, что ему не будет предъявлено никаких претензий о возмещении ущерба из-за ошибок, обнаруженных позже,” — отметил Хенк. Он добавил, что при продаже своего автомобиля также следует учитывать, что многие покупатели хотят финансировать свою покупку за счет лизинга, что создает дополнительный стресс для частного продавца — надо составлять оценочный акт и учитывать двухнедельный период оплаты.
"Клиенты, решившие продать свой автомобиль автосалону, особенно ценят простоту и безопасность этого процесса. Представительство поможет завершить существующий договор лизинга, выплатить остаточную стоимость финансисту, а продавец немедленно получит согласованную сумму. В случае обмена автомобиля сумма, полученная от предыдущего автомобиля, может быть использована для оплаты нового автомобиля, что устраняет обременительные денежные переводы,” — руководитель отдела продаж подержанных автомобилей Elke.
"Учитывая сложившуюся неординарную ситуацию на авторынке, предложения автосалонов о покупке автомобилей адекватны рыночным ценам. Спрос на подержанные автомобили высок, и люди все больше покупают автомобили, отличные от их обычных предпочтений,”- сказал Хенк.
Он так же отметил, что продажа в автосалон при обмене автомобиля на новый безопасна, поскольку существующий автомобиль можно использовать до тех пор, пока не прибудет новый.
"Автосалон должен сначала оценить остаточную стоимость автомобиля в случае лизинга автомобиля, поскольку она остается в качестве первого взноса за новый автомобиль. Кроме того, для оценки автомобиля его следует тщательно помыть, чтобы можно было обнаружить царапины или другие повреждения кузова. В любом случае за оценкой последует более тщательный технический осмотр автомобиля,”- говорит Хенк.
"Наш опыт показывает, что больше всего ценятся подержанные автомобили с заводской гарантией, прошедшие осмотр в представительстве. Лизинг был и останется наиболее предпочтительным способом покупки, который также намного проще оформить через представительство. Кроме того, условия лизинга более выгодны для покупателя, если продавец является официальным представителем,”- сказал руководитель отдела продаж подержанных автомобилей Elke.