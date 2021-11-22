22.11.2021, 14:59
Легендарный игрок НБА ударил соперника в лицо и организовал массовую драку
Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency
Легендарный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс ударил локтем в лицо центрового "Детройта" Айзеа Стюарта во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Инцидент произошел в третьей четверти матча после штрафного броска, во время которого, Леброн стоял на подборе и боролся за отскок с Айзеа.
Форвард "Детройта" забросил мяч, Леброн побежал в атаку, во время которой ударил оппонента локтем, разбив ему бровь. Айзеа начал в агрессивной манере высказывать Леброну свое недовольство. Это спровоцировало потасовку на площадке, главным участником которой стал Стюарт, пытавшийся прорваться к Джеймсу.
Айзеа и Леброн были удалены с площадки до конца матча, в котором "Лейкерс" вымучили победу 121:116. Это всего лишь второе удаление Джеймса в карьере.