Легендарный игрок НБА ударил соперника в лицо и организовал массовую драку

Инцидент произошел в третьей четверти матча после штрафного броска, во время которого, Леброн стоял на подборе и боролся за отскок с Айзеа.

Форвард "Детройта" забросил мяч, Леброн побежал в атаку, во время которой ударил оппонента локтем, разбив ему бровь. Айзеа начал в агрессивной манере высказывать Леброну свое недовольство. Это спровоцировало потасовку на площадке, главным участником которой стал Стюарт, пытавшийся прорваться к Джеймсу.

Айзеа и Леброн были удалены с площадки до конца матча, в котором "Лейкерс" вымучили победу 121:116. Это всего лишь второе удаление Джеймса в карьере.

LeBron James ve Isaiah Stewart arasında yaşanan pozisyon sonrası saha karıştı 😲pic.twitter.com/yEMu2gyqVO — Son Tahlilde NBA (@NbaTahlilde) November 22, 2021