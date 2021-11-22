ФОТО | Европейцы протестуют против ковидных ограничений. На улицы выходят десятки тысяч

В Брюсселе в воскресенье прошла одна из самых многочисленных акций против антивирусных мер — полиция оценила численность протестующих в 35 тыс. человек. Полицейские, в которых протестующие кидали файеры, применили в ответ слезоточивый газ и водометы.

Демонстранты выступали в первую очередь за отмену Covid-паспортов, по которым вакцинированных пускают в публичные места.

Бельгийское правительство в рамках новой волны ограничений хочет ужесточить правила ношения масок.

Кроме того, по новыми правилам, большинство бельгийцев будут работать из дома в течение четырех дней в неделю до середины декабря. Также правительство хочет обязать всех медработников вакцинироваться.

Национальные правительства по всей Европе борются с ростом заражаемости и ужесточают правила. Во многих странах на это реагируют протестами.

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена быстрым ростом числа зараженных на европейском континенте.

Региональный директор ВОЗ по Европе доктор Ганс Клюге в эфире Би-би-си заявил, что если по всей Европе не ужесточить антивирусные меры, эксперты прогнозируют смерть около полумиллиона человек.

"Covid-19 снова стал основным фактором смертности в нашем регионе", — сказал он.

В субботу в Нидерландах прошел второй день массовых протестов. В Гааге было объявлено чрезвычайное положение, а ОМОН разгонял демонстрантов собаками и дубинками.

По сообщениям полиции Гааги, пятеро охранников правопорядка пострадали в ходе столкновений. Одного увезли на "скорой" с повреждением колена.

В Роттердаме в ночь на субботу тоже прошли протесты и столкновения, которые мэр города Ахмед Абуталеб назвал разгулом насилия. Пострадали семь человек, включая полицейских. Еще 20 были задержаны.

По меньшей мере трое демонстрантов были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Полиция проводит внутреннее расследование.

В Хорватии несколько тысяч человек в субботу вышли на улицы Загреба в знак протеста против обязательной вакцинации пожилых работников.