КАРТА | На дорогах Эстонии начинают действовать зимние скоростные ограничения. Смотрите, где теперь можно ехать не более 100 км/ч

На всех участках дорог 2+1 и определенных участках 2+2 сохраняется максимально разрешенная скорость в 100 км/ч. В остальных местах скорость не должна превышать 90 км/ч, сообщает Транспортный департамент.

Среди участков 2+2 скорость 100 км/ч будет действовать на Таллиннской окружной дороге и отрезках Тартуского и Нарвского шоссе. На остальных же максимально разрешена скорость в 90 км/ч.

При этом Транспортный департамент может и в зимний период при наличии хороших условий для езды в светлое время дня повысить разрешенную скорость до 110 км/ч с помощью электронных знаков на отрезках Лаагри-Ээсмяэ и Козе-Выыбу.

В зимний период скорость 110 км/ч продолжит действовать на участках дорог общей протяженностью 36 км, а 100 км/ч — на 115 километрах.

У всех автомобилей должны быть зимние шины не позднее 1 декабря.