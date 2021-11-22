Автомобили дорожают, а их поставки затягиваются

Большинство лидеров эстонского авторынка в октябре почувствовало падение. Марка Toyota упала на 17% (до 185 машин), Nissan — на 35%, Dacia — на 40%. Самые серьёзные потери наблюдаются у Citroёn — минус 72%. Главная причина — продолжающийся дефицит полупроводников и, как следствие, перебои в поставках новых автомобилей в дилерскую сеть.

”По оптимистическим прогнозам острая фаза ”чипового кризиса” будет пройдена летом следующего года, по пессимистическим — ситуация нормализуется только в 2024 году. В ближайшие месяцы машин в автосалонах будет мало, и надеяться на скидки покупателям не стоит”, — комментирует аналитик LHV Кристо Ааб.

Дефицит товара всегда влечёт за собой повышение его стоимости. Автомобили не являются исключением из этого правила. По словам руководителя Viking Motors Раймо Коппеля, востребованные покупателями кроссоверы, которые ещё недавно можно было приобрести за 25 000 евро, сегодня стоят в среднем на 3000 евро дороже, и процесс ползучего повышения цен продолжается.