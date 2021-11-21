Разведка Украины: Россия готовится к нападению зимой 2022 года

Россия сконцентрировала у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих , и готовится к нападению, которое может состояться в конце января — начале февраля 2022 года. Об этом в эксклюзивном интервью, опубликованном изданием Military Times в воскресенье, 21 ноября, рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, нападение будет включать в себя артиллерийские и бронетанковые наступления с последующими десантными ударами в Одессе и Мариуполе, а также вторжение небольших сил через Беларусь. Буданов считает, что это нападение будет гораздо более разрушительным, чем что-либо ранее виденное в конфликте, начавшемся в 2014 году, и стоившем жизни около 14 000 украинцам.

Психологическая атака

Вторжению будет предшествовать серия проводимых в настоящее время психологических операций, направленных на дестабилизацию Украины и подрыв ее способности к борьбе. "Они хотят спровоцировать беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди выступают против правительства", — подчеркнул Буданов.

Эти усилия, по его словам, включают продолжающиеся акции протеста против вакцинации от COVID-19, которые были организованы Россией. Москва пытается также разжечь беспорядки, спекулируя на проблемах с экономикой и поставками энергии. Россия, кроме того, активно подогревает антиправительственные настроения в связи с инцидентом, получившим название "Вагнергейт". Речь идет о проваленной операции спецслужб Украины, пытавшихся выманить в страну около 30 членов российской ЧВК Вагнера, ответственных за боевые действия на Донбассе. Российские психологические операции используются для того, чтобы показать, что "наши власти предали народ", уверен Буданов. Продолжающийся пограничный конфликт между Польшей и Беларусью, которая пытается отправить беженцев в Европу через польскую территорию, также является частью этих усилий, сказал он.

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