21.11.2021, 11:10
И все-таки Сульшера увольняют из "Манчестер Юнайтеда"
Фото: Scanpix
Как сообщает The Times боссы "Манчестер Юнайтед" приняли решение расторгнуть контракт с главным тренером команд Оле-Гуннаром Сульшером.
Управляющему директору ”Юнайтед” Ричарду Арнолду поручено согласовать со специалистом условия расторжения контракта.
Данную информацию также подтверждает инсайдер Фабрицио Романо. По его сведениям, об увольнении Сульшера будет объявлено после того, как решение одобрит совладелец команды Джоэл Глейзер.
После разгромного поражения от ”Уотфорда” (1:4) ”МЮ” на данный момент занимает 7-е место в АПЛ с 17 очками.