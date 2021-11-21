В ВОЗ допустили смерть 500 тыс. человек от COVID-19 в Европе зимой

В течение зимы в Европе от заражения коронавирусом могут умереть 500 тыс. человек, если не будут приняты дополнительные меры по сдерживанию пандемии, заявил ”Би-би-си” региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Так, по его словам, улучшить ситуацию сможет более тщательное соблюдение масочного режима. Помимо этого, необходимо нарастить темпы кампании вакцинации, соблюдать основные меры общественной охраны здоровья и внедрять новые методы лечения.

Клюге отметил, что обязательную вакцинацию нужно рассматривать как крайнюю меру, но при этом он считает, что было бы своевременно сейчас провести общественные дебаты на эту тему. ”До введения такой меры есть и другие средства, например COVID-пропуска”, — пояснил он.

Распространению коронавируса в Европе способствуют холодное время года, недостаточный охват вакцинацией, а также преобладание более заразного дельта-штамма, отмечал Клюге.

Ранее он сообщал, что если 95% населения Европы будет носить маски, это может спасти жизни 188 тыс. человек.

По данным ВОЗ на 21 ноября, с начала пандемии коронавируса в Европе зарегистрировали 82,69 млн случаев заболевания COVID-19. Недельный прирост с 1 по 7 ноября оказался максимальным за все время пандемии — 201,8 тыс. случаев.

На фоне роста числа заболевших многие европейские страны за последнее время приняли решение ужесточить ограничения. Так, Словакия и Австрия ввели локдаун для тех, кто не привился от коронавируса. Канцлер Австрии Александр Шалленберг назвал уровень вакцинации в стране ”позорно низким” и заявил о необходимости его повысить.

Помимо этого, в Австрии с февраля 2022 введут обязательную вакцинацию. ”Слишком много политических сил, противников вакцинации и фейковых новостей в нашей стране, которые подстрекают слишком много людей к отказу от вакцинации”, — объяснил решение Шалленберг.

В Нидерландах решили ввести всеобщий трехнедельный локдаун, из-за роста числа заразившихся и большого давления на систему здравоохранения.