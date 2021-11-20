За сутки Польша предотвратила 195 попыток прорыва границы мигрантами(4)
В ночь на субботу, 20 ноября, несколько больших групп мигрантов, застрявших на границе Беларуси и Польши, безуспешно пытались прорваться на территорию Евросоюза. Как отмечается в сообщении Погранслужбы Польши, самая большая группа насчитывала до 200 человек.
"Иностранцы были агрессивны. Они бросали камни и фейерверки, использовали слезоточивый газ", — указали пограничники. В общей сложности предотвращено 195 попыток незаконного пересечения границы.
По данным польской полиции, в приграничном районе также были задержаны девять предполагаемых контрабандистов, организующих нелегальную переправку мигрантов в страны ЕС. Среди задержанных — четыре поляка, два украинца, немец, азербайджанец и грузин. В общей сложности они перевозили 34 мигранта.
Требуют впустить в ЕС
Спустя почти две недели после возникновения кризисной ситуации на польско-белорусской границы около 2000 мигрантов продолжают оставаться на территории транспортно-логистического центра рядом с погранпереходом "Брузги". В основном это выходцы из Сирии и Ирака. Они отказываются возвращаться на родину и намерены оставаться в центре до тех пор пока их не впустят на территорию ЕС. Как рассказали мигранты корреспонденту агентства dpa, они хотели бы попасть в Германию, Бельгию и другие страны Евросоюза. Сотрудники белорусской организации Красного Креста оказывают людям гуманитарную и медицинскую помощь.
Некоторые немецкие политики призывают открыть границу для мигрантов
Между тем депутат Европейского парламента от партии "зеленых" Эрик Марквардт призвал Польшу начать в отношении мигрантов, застрявших на границе с Беларусью, процесс рассмотрения ходатайств об убежище и справедливо распределить беженцев между государствами ЕС. "От Польши следовало бы ожидать соблюдения норм правового государства ", — заявил он изданиям медиагруппы Deutschland. "Вместо этого власти с первого дня сделал ставку на нарушение закона. По-видимому, речь на фоне этого конфликта идет об отмене права на убежище и, следовательно, европейских ценностей", — подчеркнул политик.
Депутат бундестага ФРГ, председатель молодежной организации Социал-демократической партии Германии "Молодые социалисты" Джессика Розенталь также призвала принять в ЕС мигрантов, оказавшихся в затруднительном положении в Беларуси. "Прежде чем дети умрут на границе, мы должны быть готовы принять этих людей и обеспечить их всем необходимым", — заявила он в интервью изданию Der Spiegel. По ее словам, людей не должны превращать в оружие. Но это также относиться и к Евросоюзу. "Мы не должны видеть в беженцах только объекты Александра Лукашенко. Таким образом мы предаем все основы, на которых построено наше общество", — считает Розенталь.
Между тем исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ, социал-демократ Хайко Мас ранее на этой неделе однозначно высказался против приема Германией мигрантов из Беларуси. "Я бы выступил за то, чтобы люди, которые там находятся, были возвращены на родину", — подчеркнул политик.