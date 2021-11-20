За сутки Польша предотвратила 195 попыток прорыва границы мигрантами

В ночь на субботу, 20 ноября, несколько больших групп мигрантов, застрявших на границе Беларуси и Польши, безуспешно пытались прорваться на территорию Евросоюза. Как отмечается в сообщении Погранслужбы Польши, самая большая группа насчитывала до 200 человек.

"Иностранцы были агрессивны. Они бросали камни и фейерверки, использовали слезоточивый газ", — указали пограничники. В общей сложности предотвращено 195 попыток незаконного пересечения границы.

По данным польской полиции, в приграничном районе также были задержаны девять предполагаемых контрабандистов, организующих нелегальную переправку мигрантов в страны ЕС. Среди задержанных — четыре поляка, два украинца, немец, азербайджанец и грузин. В общей сложности они перевозили 34 мигранта.

Требуют впустить в ЕС

Спустя почти две недели после возникновения кризисной ситуации на польско-белорусской границы около 2000 мигрантов продолжают оставаться на территории транспортно-логистического центра рядом с погранпереходом "Брузги". В основном это выходцы из Сирии и Ирака. Они отказываются возвращаться на родину и намерены оставаться в центре до тех пор пока их не впустят на территорию ЕС. Как рассказали мигранты корреспонденту агентства dpa, они хотели бы попасть в Германию, Бельгию и другие страны Евросоюза. Сотрудники белорусской организации Красного Креста оказывают людям гуманитарную и медицинскую помощь.

Некоторые немецкие политики призывают открыть границу для мигрантов