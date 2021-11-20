Новости России
20.11.2021, 14:50

В РПЦ пообещали не отрекаться от геев

 
фото иллюстративное
фото иллюстративное
Foto: Andres Putting
Слова патриарха Кирилла о греховности однополого сожительства не означают, что Русская православная церковь (РПЦ) отрекается от лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или отвергает их. Об этом в комментарии порталу ”Газета.Ru” заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

”Что касается лиц, которые подвержены этому греху (гомосексуализму — прим "Лента.ру"), то для них открыты возможности покаяния, духовного исцеления”, — пообещал представитель РПЦ. По его словам, геи вместе с другими грешниками, например ворами и обжорами, могут приходить в храмы и приносить свое раскаяние.

Однако, как заявил Кипшидзе, о признании нормальности греха говорить нельзя, и именно это имел в виду патриарх, когда говорил о непризнании однополых союзов. Он объяснил, что "если разрушить границу между грехом и праведностью, то любое религиозное учение, любая церковь закономерно и неотвратимо утратит свое влияние".

Представитель РПЦ отметил, что в ряде западных стран христианские общины, особенно протестантские, начали пересматривать свою позицию, но этот подход в РПЦ могут определить только как абсолютно нехристианский, поскольку "настоящие христиане — православные, католики, протестанты — никогда не согласятся, что браком можно называть какой-либо союз, кроме союза мужчины и женщины".

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