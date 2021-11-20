В РПЦ пообещали не отрекаться от геев

”Что касается лиц, которые подвержены этому греху (гомосексуализму — прим "Лента.ру"), то для них открыты возможности покаяния, духовного исцеления”, — пообещал представитель РПЦ. По его словам, геи вместе с другими грешниками, например ворами и обжорами, могут приходить в храмы и приносить свое раскаяние.

Однако, как заявил Кипшидзе, о признании нормальности греха говорить нельзя, и именно это имел в виду патриарх, когда говорил о непризнании однополых союзов. Он объяснил, что "если разрушить границу между грехом и праведностью, то любое религиозное учение, любая церковь закономерно и неотвратимо утратит свое влияние".

Представитель РПЦ отметил, что в ряде западных стран христианские общины, особенно протестантские, начали пересматривать свою позицию, но этот подход в РПЦ могут определить только как абсолютно нехристианский, поскольку "настоящие христиане — православные, католики, протестанты — никогда не согласятся, что браком можно называть какой-либо союз, кроме союза мужчины и женщины".