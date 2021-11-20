Михаила Саакашвили перевели из тюрьмы в военный госпиталь. Там он обещал начать выход из голодовки(1)
Саакашвили доставили на реанимобиле, в госпиталь также прибыли мать бывшего президента Грузии, его адвокаты и лечащий врач.
Ранее Саакашвили заявил, что готов начать выход из голодовки после того, как окажется в госпитале в Гори.
Михаил Саакашвили объявил голодовку 1 октября, когда его задержали в Грузии после первого приезда в страну за восемь лет по обвинению в незаконном пересечении границы. 8 ноября Саакашвили перевели в тюремную больницу, а 18 ноября — на 49-й день голодовки — бывший президент Грузии попал в реанимацию после того, как потерял сознание во время встречи с адвокатами.
В Грузии Саакашвили заочно был осужден по двум уголовным делам и приговорен к тюремному заключению. Бывший президент Грузии является фигурантом еще нескольких уголовных дел, помимо дела о незаконном пересечении границы.