Михаила Саакашвили перевели из тюрьмы в военный госпиталь. Там он обещал начать выход из голодовки

Ранее Саакашвили заявил, что готов начать выход из голодовки после того, как окажется в госпитале в Гори.

Михаил Саакашвили объявил голодовку 1 октября, когда его задержали в Грузии после первого приезда в страну за восемь лет по обвинению в незаконном пересечении границы. 8 ноября Саакашвили перевели в тюремную больницу, а 18 ноября — на 49-й день голодовки — бывший президент Грузии попал в реанимацию после того, как потерял сознание во время встречи с адвокатами.