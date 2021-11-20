НБА дисквалифицировала игрока на 25 матчей за допинг

Форвард "Нью-Орлеан Пеликанс" Диди Лозада сдал положительный тест на тестостерон и дростанолон. По словам бразильского игрока, запрещенные вещества попали в его организм из-за витаминов, рекомендованных нутрициологом.

Баскетболист объяснил, что в межсезонье разговаривал в Бразилии с нутрициологом, она порекомендовала ему принимать некоторые витамины и добавки.

Бразилец добавил, что никогда бы сознательно не стал принимать ничего, что запрещено антидопинговой программой НБА, и извинился перед командой и болельщиками.